Konya Büyükşehir Belediyesi, Bosna Hersek Mahallesi'nde yapımı süren Talha Bayrakçı Lise Medeniyet Akademisi inşaatında çalışmalarını sürdürüyor.

KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir Belediyesi tarafından Bosna Hersek Mahallesi'nde yapımı sürdürülen Talha Bayrakçı Lise Medeniyet Akademisi'nde incelemelerde bulundu.

Başkan Altay, 'Bosna Hersek Mahallesi'ndeki gençlerimiz için Lise Medeniyet Akademisi inşa ediyoruz. Tamamlandığında bölgedeki liseli öğrencilerimizin uğrak yeri haline gelecek. Gençlerimizin hem derslerine katkı sunacağımız hem de diğer etkinlikleri yapacakları önemli bir alana şehrimiz kavuşmuş olacak' dedi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, inşaat çalışmaları süren yeni Talha Bayrakçı Lise Medeniyet Akademisi binasında incelemelerde bulunarak son durumu hakkında bilgi aldı.

İnceleme sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Altay, 'Konya Büyükşehir Belediyesi olarak Bosna Hersek Mahallesi'nde lise öğrenimine devam eden gençlerimiz için Lise Medeniyet Akademisi inşa ediyoruz. İnşaatımız hızla devam ediyor.

Tamamlandığında bölgedeki liseli öğrencilerimizin uğrak yeri haline gelecek. Gençlerimizin hem eğitim döneminde ve yaz tatilinde derslerine katkı sunacağımız hem de diğer etkinlikleri yapacakları önemli bir alana şehrimiz kavuşmuş olacak. Merhum Talha Bayrakçı kardeşimizin ismini taşıyan Lise Medeniyet Akademimizi inşallah yıl sonu itibariyle tamamlayarak Bosna Hersek Mahallesi'ndeki vatandaşlarımızın, öğrencilerimizin hizmetine sunmuş olacağız. Hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum' ifadelerini kullandı.