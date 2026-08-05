Ankara Keçiören Belediyesi'nin kendi bostan ve meyve bahçelerinde yetiştirdiği sebzeler ile meyveler, tarladan sofraya uzanan üretim zinciriyle belediye bünyesindeki konukevinin mutfağına ulaşıyor.

ANKARA (İGFA) - Bağlum'da bulunan 20 dönümlük bostan ile 17 dönümlük meyve bahçesinde doğal koşullarda yetiştirilen ürünler, hasat edildikten sonra hijyenik şartlarda paketlenerek yemeklerde kullanılmak üzere Keçiören Belediyesi'nin konukevi mutfağına sevk ediliyor.

Böylece hazırlanan yemeklerde taze ve doğal ürünlere yer veren Keçiören Belediyesi, kendi üretimi sayesinde hem kaliteli ürünleri vatandaşların hizmetine sunuyor hem de üretimden tüketime uzanan örnek bir belediyecilik anlayışını hayata geçiriyor.

SEBZEDEN MEYVEYE VERİMLİ ÜRETİM

Bağlum Bostan Alanı'nda yetiştirilen 27 farklı meyve ve sebze türünden elde edilen ürünler, belediyenin konukevinde hazırlanan yemeklerde değerlendiriliyor.

Nisan ayında toprakla buluşturulan fidelerden yaz sezonu boyunca yüksek verim elde edilirken, bostanda yetiştirilen domates, salatalık, biber, patlıcan, kabak, patates ve çeşitli yeşilliklerin yanı sıra meyve bahçesinde yetişen şeftali, vişne, kayısı, erik, armut ve diğer meyveler de sofralara ulaştırılıyor.

Keçiören Belediyesi, kendi üretim alanlarında yetiştirdiği ürünleri doğrudan konukevi mutfağına kazandırarak hem taze ve sağlıklı gıdaların kullanılmasını sağlıyor hem de kaynaklarını verimli kullanan sürdürülebilir bir belediyecilik modelini uygulamaya devam ediyor.