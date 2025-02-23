Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Erciyes Kayak Merkezi’ni ziyaret ederek, Türkiye’nin farklı şehirlerinden gelen misafirlerle bir araya geldi. KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Türkiye’nin ilk destinasyon yönetim şirketi Erciyes A.Ş. tarafından yönetilen Erciyes Kayak Merkezi, 19 mekanik tesisi, 41 pisti ve 112 kilometre uzunluğundaki pistleriyle hizmet veriyor. Aynı zamanda, Uluslararası Dağ Kurtarma Komisyonu ICAR’a üye olan Türkiye’deki ilk ve tek kayak merkezi olma özelliği taşıyan Erciyes, yurt içi ve yurt dışından yoğun ilgi görüyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, bulduğu her fırsatta kış turizminin amiral gemisi olan Erciyes Kayak Merkezi’ni ziyaret etmeyi ihmal etmiyor.

Antalya’dan Erciyes’e gelen misafirlerle sohbet eden Başkan Büyükkılıç, “Kayseri’mize hoş geldiniz” diyerek, misafirlerin olumlu yorumlarını aldı. Ziyaretçiler, “Burası gerçekten çok güzel, ilk defa geldik, mükemmel olmuş. Sıcak insanlar var, ısındık, sabahtan beri çok eğlendik” ifadelerini kullandılar.

Başkan Büyükkılıç, ayrıca Hollanda’dan gelen ziyaretçilerin yanı sıra, Ankara, Şanlıurfa, Adana, Konya ve Hatay gibi Türkiye’nin dört bir yanından gelen konuklarla sohbet etti. Ziyaretçiler, “Kayseri mükemmel, Erciyes mükemmel. Türkiye’nin en özel, en güzeli içimizi ısıtıyor” şeklinde yorumlarda bulundular.

Başkan Büyükkılıç, yerli ve yabancı ziyaretçilerin, alp disiplinine göre planlanmış, uluslararası standartlarda güvenli olan Erciyes Kayak Merkezi’nde keyifli bir zaman geçirdiğini belirtti. Erciyes, sunduğu dünya standartlarındaki hizmetle, kayak severlerin uğrak noktası olmayı sürdürüyor.

Başkan Büyükkılıç’a, kayak merkezi ziyaretinde Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Elcuman da eşlik etti.