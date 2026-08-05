Ağrı İl Sağlık Müdürlüğündeki yeni dönemin ardından sağlık kurumlarında sürdürülen idari yapılanma kapsamında, Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi İdari ve Mali Hizmetler Müdürlüğü görevine Terhan Tarılığ atandı.

AĞRI (İGFA) - Ağrı İl Sağlık Müdürlüğüne Dr. Mehmet Acu'nun atanmasının ardından kent genelindeki sağlık kuruluşlarında başlatılan idari yapılanma ve kadro yenileme sürecinde önemli bir adım daha atıldı. Bu kapsamda, kısa süre önce Cevdet Taşdemir'in görevinden ayrılmasıyla boşalan Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi İdari ve Mali Hizmetler Müdürlüğü görevine Terhan Tarılığ getirildi. Sağlık sektöründe uzun yıllardır farklı kademelerde görev yapan Tarılığ, yeni görevine bugün itibarıyla resmen başladı.

SAĞLIKTA YENİ YAPILANMA SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Son olarak Ağrı Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Müdürü olarak görev yapan ve yürüttüğü çalışmalarla dikkat çeken Terhan Tarılığ'ın, Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesinde idari ve mali süreçlerin daha etkin ve verimli şekilde yürütülmesine katkı sunması bekleniyor. Sektördeki tecrübesi ve yönetim anlayışıyla tanınan Tarılığ'ın göreve başlaması, kentte sağlık hizmetlerinin kurumsal yapısının güçlendirilmesine yönelik çalışmaların önemli bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Ağrı'da sağlık alanında sürdürülen yeni yapılanma sürecinin önümüzdeki günlerde tamamlanmasının beklendiği öğrenildi. Yapılan idari değişikliklerle birlikte hem hastanelerdeki yönetim mekanizmasının güçlendirilmesi hem de vatandaşlara sunulan sağlık hizmetlerinin kalitesinin artırılması hedefleniyor.