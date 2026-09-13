Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 14 Eylül Pazartesi günü başlayacak yeni eğitim öğretim dönemi öncesinde toplu ulaşımda kış saati uygulamasına geçiyor. Öğrenci yoğunluğunun yaşandığı hatlarda sefer sıklıkları ve araç sayıları artırılacak.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 14 Eylül Pazartesi günü açılacak yeni eğitim öğretim dönemi öncesi toplu taşımada yeni düzenlemelere gidiyor.

Öğrencilerin okullarına hızlı, güvenli ve huzurlu bir şekilde ulaşmaları için kış saati uygulamasına geçecek Büyükşehir, belediye otobüslerinin sefer saatlerini ve sıklıklarını yeniden düzenlerken, hatlardaki araç sayısını da artıracak.

ÖĞRENCİ YOĞUNLUĞU YAŞANAN HATLARDA SEFERLER SIKLAŞACAK

Buna göre özellikle öğrenci yoğunluğunun yaşandığı 3, 4, 9-A ve 9-B, 14, 15, 16-K, 23, 24-K, 26, 28-A ve 28-B ile 29 numaralık hatlarda sefer sıklıkları artırılarak öğrencilerin ulaşımda herhangi bir aksaklık yaşamadan okullarına ulaşmaları sağlanacak. 14 Eylül Pazartesi günü itibariyle geçerli olacak yeni düzenlemelerle ilgili yolcular Sakarya Ulaşım Portalı ve SAKUS üzerinden detaylı bilgilere ulaşabilecek.