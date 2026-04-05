Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin 16 ilçede başlattığı drenaj ve sulama kanalı temizliği çalışmaları, çiftçilerin yüzünü güldürdü.'Tarlalarımız yeniden hayat buldu' diyen çiftçiler,mahsullerinin artık güvence altında olduğunu dile getirdi.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya ani su baskınlarına karşı tarım arazilerini korumayı hedefleyen çalışmalar sayesinde, üreticiler hem mahsullerini güvence altına aldı hem de verimlilikte artış beklentisi oluştu.

Tarımda verimliliğin korunmasında büyük önem taşıyan drenaj kanalları, özellikle yoğun yağış dönemlerinde suyun tahliyesini sağlayarak ürün kayıplarının önüne geçiyor. Uzun süredir tıkanan kanalların açılmasıyla birlikte su baskını riski azalırken, çiftçiler bu kanalları sulama kaynağı olarak da kullanabilecek.

Yapılan çalışmaların mahallede büyük memnuniyet oluşturduğunu belirten Hendek Sivritepe Mahalle Muhtarı Fahrettin Kahveci, '2-3 senedir tarlalarımız su içindeydi, verimliliği yoktu.Ektiğimiz mısırlar adeta haşlanıyordu. Vatandaşlarımızın şikâyeti üzerine Büyükşehir temizlik çalışması başlattı. Kanallarımız hızla açıldı. Şu an herkes çok memnun. Büyükşehir Belediye Başkanımız Yusuf Alemdar'a ilgi ve alakasından dolayı teşekkür ediyoruz' dedi.

Bölge çiftçilerinden Bayram Keleş ise geçmişte yaşanan sorunları hatırlatarak, 'Bu araziler kanal açılmadan önce tamamen su altındaydı.Mahsul alamıyorduk. Toprağımız sürekli sel alıyordu.Kanallar suyu çekemiyordu. Şimdi Büyükşehir Belediyesi geldi kanallarımızı temizledi. Onlar sayesinde arazilerimiz daha verimli hale geldi. Allah razı olsun' dedi.

Temizlik çalışmalarıyla tarımının yeniden canlanacağınıdile getiren bölge halkından Hasan Aydın, ''Eskiden tarlaların tamamı gölet gibi olurdu, haftalarca su çekilmezdi. Bu yüzden mahallede ekim yapan kalmamıştı. Büyükşehir Belediyemiz kanalları açtı, çiftçilerimizin verimi arttı. Bundan sonra biriken suyu sulama için de kullanabileceğiz' diye konuştu. Sakarya Büyükşehir'in kendi bünyesindeki ekskavatör ve ekipmanlarla yürüttüğü çalışmaların ilk etabında 250 kilometrelik kanal hattı temizlenerek, tarlaların yeniden nefes alması sağlanacak.