KONYA (İGFA) - Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, bir dizi program kapsamında Konya'ya gelen Abdurrahman Akyüz'ü Selçuklu'da misafir etti. Gün boyu süren ziyaretlerde ilçede hayata geçirilen projeler ve devam eden yatırımlar hakkında bilgi verildi.

Program kapsamında ilk olarak Selçuklu Belediyesi'nde gerçekleşen görüşmede, eğitim, kültür, sanat ve spor alanındaki çalışmalar ele alındı. Heyet daha sonra Yazır Mahallesi Sultan Caddesi'nde esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Ziyaretlerin bir diğer durağı ise Selçuklu Belediyesi'nin önemli sosyal sorumluluk projelerinden biri olan SOBE Vakfı oldu. Burada yürütülen eğitim faaliyetleri hakkında bilgi alındı.

Günün devamında yapımında sona gelinen Sporcu Seçme ve Yetiştirme Merkezi'nde incelemelerde bulunuldu. 18 farklı branşta olimpiyatlara sporcu yetiştirmeyi hedefleyen tesisin, gençlere yönelik önemli bir yatırım olduğu vurgulandı.

Yoğun program, AK Parti Selçuklu İlçe Teşkilatı'nda düzenlenen iftar programı ve Selçuklu Merkez Camii'nde kılınan teravih namazının ardından Gazalya Hatun Mahalle Konağı'ndaki mahalle toplantısıyla sona erdi. Ziyaretlere Arif Bağcı ve parti yöneticileri de eşlik etti. Başkan Pekyatırmacı, Selçuklu'yu daha da geliştirmek için çalışmaları sürdürdüklerini belirterek, projelere gösterilen ilgiden dolayı Akyüz'e teşekkür etti. Akyüz ise Selçuklu'daki gençlik ve spor yatırımlarının örnek belediyecilik anlayışının güçlü bir yansıması olduğunu ifade etti.