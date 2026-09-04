Bursa'da Osmangazi Belediyesi, ilçedeki ortak yaşam alanlarının niteliğini artırmak amacıyla bakım ve yenileme çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyesi bünyesindeki Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarla, zamanla yıpranan oyun grupları, spor aletleri ile oturma alanları yenilenirken, çevre düzenlemeleri ve boya uygulamalarıyla kullanım alanları daha estetik hale getiriliyor.

İlçeye yeni park ve yeşil alanlar kazandıran Osmangazi Belediyesi, mevcut alanların bakım ve yenileme çalışmalarını da düzenli olarak sürdürüyor.

Çalışmalar kapsamında 2026 yılının ilk 8 ayında Osmangazi genelinde 112 farklı noktada bakım, onarım ve yenileme çalışması gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarla parkların fiziki koşulları iyileştirilirken, vatandaşların daha güvenli, konforlu ve nitelikli alanlarda vakit geçirmesi sağlandı.

Osmangazi Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin mahallelerinde gerçekleştirdiği çalışmalardan büyük memnuniyet duyduğunu belirten Ovaakça Merkez Mahallesi Muhtarı İsmail Taşdemir, 'Mahallemizde bulunan parkımızdaki spor aletleri, oyun grupları ve oturma alanları zamanla deforme olmuştu. Bunun üzerine Osmangazi Belediyesi'ne bakım ve onarım yapılması yönünde talebimizi ilettik. Talebimiz kısa sürede karşılık buldu ve belediye ekipleri mahallemizdeki parkların boya, badana ve bakım çalışmalarını gerçekleştirdi. Osmangazi Belediyesi'nin hizmetlerinden oldukça memnunuz. Başkanımız Erkan Aydın ve ekibine teşekkür ediyorum' şeklinde konuştu.