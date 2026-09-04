Konya Büyükşehir Belediyesi'nin, bisiklet kullanımını artırmak ve şehrin bisiklet kültürü hakkında farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlediği '2026 Avrupa Bisiklet Başkenti Konya' temalı ödüllü fotoğraf yarışmasının sonuçları belli oldu.

KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen '2026 Avrupa Bisiklet Başkenti Konya' temalı fotoğraf yarışmasında kazananlar belli oldu.

Bisikletli ulaşımı geliştirme ve şehir içi ulaşımda bisiklet kullanım oranını artırmaya yönelik önemli faaliyetler yürüten Konya Büyükşehir Belediyesi, düzenlediği yarışmayla bisiklet kültürünü geliştirmeyi ve fotoğraf sanatıyla bu kültürü harmanlamayı amaçladı.

Bisiklet altyapısının, bisiklet sporunun, bisiklet kültürünün farklı açılardan ve farklı perspektiflerden fotoğraf karelerine yansıtıldığı yarışmada, şehrin bisiklete dair sahip olduğu büyük zenginlik Konya'nın 2026 Avrupa Bisiklet Başkenti ilan edildiği bu anlamlı yılda kalıcı hale gelmiş oldu.

Avrupa Bisiklet Başkenti Konya Fotoğraf Yarışması'nda 1'incilik ödülünü Muhammed Furkan Yardımcı, 2'ncilik ödülünü Yusuf Yalın, 3'ncülük ödülünü ise Emine Turan kazandı.

Mansiyon ödüllerini ise Şeyma Nur Çalışkan, Rana Büyükaltunel ile Cihan Savran kazandı. Ayrıca 36 eser sergileme, 20 eser de satın alma ödülüne layık görüldü.

Kazanan eserlerin listesine bisiklet.konya.bel.tr adresinden ulaşılabiliyor.