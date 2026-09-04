İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı bünyesinde hayata geçirilen Smyrna Ensemble, İzmir'in kültür ve sanat hayatına renk kattı.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kentin kültür-sanat yaşamına kazandırılan Smyrna Ensemble, 'Raks-ı Politen' temasıyla hazırladığı özgün repertuvarıyla farklı müzik türleri arasında güçlü bir köprü kuruyor. 24 kişilik kadrosuyla çalışmalarını sürdüren topluluk, klasik Napoliten eserlerden geleneksel Türk müziğine, Türkçe poptan Anadolu rock'a uzanan geniş repertuvarıyla 5 Eylül'de Efes Kültür Sanat Festivali'nde sahne alacak.

İzmir'in köklü sanat mirasını modern tınılarla buluşturma hedefiyle İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Etkinlik ve Organizasyon Şube Müdürlüğü Orkestralar Birimi çatısı altında çalışmalarını tamamlayan Smyrna Ensemble, aylar süren titiz prova ve hazırlık sürecinin ardından, 13 Haziran tarihinde Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi Büyük Salon'da gerçekleştirdiği lansman konseriyle sanatseverlerle ilk kez buluştu.

İzmirli sanatseverlerin yoğun ilgisiyle gerçekleşen lansmanın ardından topluluk, 14 Temmuz tarihinde Çim Konserleri kapsamında Tarihi Havagazı Fabrikası'nda sahne alarak müzikseverlerle yeniden bir araya geldi. Topluluk, şimdi de 5 Eylül'deki program için hazırlıklarını sürdürüyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı olarak kentin her noktasına kültür-sanat faaliyetlerini ulaştırmak amacıyla çalıştıklarını belirten Etkinlik ve Organizasyon Şube Müdürü Cevat Oker, 'Bünyemizde faaliyet gösteren yaklaşık 100 müzisyen personelimiz, farklı müzik türlerinde orkestra ve müzik gruplarında yer alıyor ve kentimizde önemli sanatsal katkılar sunuyor. Smyrna Ensemble da bu yıl kurulan müzik gruplarımdan biri. 24 kişilik kadrosuyla haziran ayında İzmirli sanatseverlerle buluşan orkestramız, İzmir'in kültür-sanat yaşamında önemli bir yer edindi' dedi.

'TÜM DİNLEYİCİ KİTLELERİNE HİTAP EDİYORUZ'

Orkestra şefi Özgür Günay da 'Çok çeşitli ve çok renkli bir orkestramız var. Tahta üflemeliler, yaylılar, bakır üflemeliler, piyano, bas, davul gibi bir orkestrada yer alabilecek her enstrüman bu orkestrada var. Tüm dinleyici kitlelerine hitap ediyoruz. Tüm halkımıza ulaşabilmeyi, tüm İzmir'e temas etmeyi umuyoruz' ifadelerini kullandı.

Smyrna Ensemble Sanat Yönetmeni Tenor İnanç Menekşe ise 'Smyrna Ensemble, çok köklü ve çok yönlü bir orkestra. Napoliten eserleri ve Türk müziğini sentezlediğimiz çalışmalarımız var. Hem Batı grubundaki saz sanatçıları müzisyen arkadaşlarımızla hem de Türk müziğindeki müzisyen arkadaşlarımızla çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Haziran ayında lansman konseri verdik ve hemen ardından Çim Konserleri kapsamında bir konserimiz oldu. 5 Eylül'de Efes Kültür Sanat Festivali'nde sahne alacağız. Şu anda 9 Eylül resepsiyonunda sahne almak üzere planlamalarımızı yapıyoruz' diye konuştu.