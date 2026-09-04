Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, engelli ve eski hükümlü vatandaşlara yönelik 2026 yılı 5. dönem hibe desteği başvurularının başladığını duyurdu. Hibe desteği için son başvuru tarihi 16 Eylül 2026.

ANKARA (İGFA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, kendi işini kurmak isteyen engelli vatandaşlar, eski hükümlüler ve korumalı işyeri projeleri için sağlanacak desteklerin artırıldığını belirtti. Buna göre, engelli vatandaşların kendi işini kurma projelerine 735 bin liraya, eski hükümlülerin projelerine ise 550 bin liraya kadar hibe desteği verilecek.

KORUMALI İŞYERLERİNE 905 BİN LİRAYA KADAR DESTEK

Bakan Işıkhan, korumalı işyeri projelerinde kuruluş sermayesi desteğinin üst limitinin 905 bin lira olarak uygulanacağını açıkladı.

Mesleki eğitim, rehabilitasyon, destek teknolojileri, işe uyum, destekli istihdam ve korumalı işyeri projeleriyle dezavantajlı grupların çalışma hayatına katılımının desteklendiğini ifade eden Işıkhan, bu dönem itibarıyla eski hükümlü hibe desteği başvurularının da dijital ortama taşındığını duyurdu.

BAŞVURULAR E-DEVLET ÜZERİNDEN YAPILACAK

Vatandaşların işlem süreçlerini kolaylaştırmak amacıyla başvuruların artık e-Devlet üzerinden çevrim içi yapılacağı belirtildi. Hibe desteği için son başvuru tarihinin ise 16 Eylül 2026 olduğu kaydedildi.

Başvurularla ilgili detaylı bilgilere iskur.gov.tr ve engelsiz.iskur.gov.tr adreslerinden ulaşılabileceği bildirildi.