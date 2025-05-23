Sakarya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Yusuf Alemdar’ın kısa bir süre önce ziyaret ettiği Figen Sakallıoğlu Anadolu Lisesi’nde öğrenci ve öğretmenlerin bilgisayar talebi gerçekleşti. Yeni bilgisayarlarla ilk sınavına giren öğrenciler, isteklerinin süratle yerine getirilmesi nedeniyle Büyükşehir’e ve Başkan Alemdar’a teşekkür etti.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Yusuf Alemdar, eğitime ve öğrencilere her fırsatta ifade ettiği desteği her gün yeni bir örnekle gösteriyor.

İlk ve orta okul öğrencilerine ücretsiz, lise ve lisans öğrencileri için yüzde 54’lük indirimli ulaşım uygulamalarıyla gençlere yönelik politikalarını güçlendiren ve en büyük yatırımını gençlere yapan Büyükşehir, bu kez bir okula anlamlı bir destek sundu. Başkan Yusuf Alemdar, kısa bir süre önce Figen Sakallıoğlu Anadolu Lisesi’ni ziyaret edip Sakarya’ya kazandırılacak Bilim Merkezi protokolünü öğrenciler ile birlikte imzalamış ve bu esnada öğretmenler ile öğrenciler bilgisayar talebi iletmişti.

PİSA DÖNGÜ İLE İLK SINAV HEYECANI

Okula bilgisayar temini için söz veren Alemdar’ın sözü yerine getirildi ve 21 bilgisayarın kurulumu yapıldı.Pisa döngü programına sahip okulda ilk sınav heyecanı yaşandı. Online olarak gerçekleşen sınavda ülkemizi, şehrimizi ve okulunu temsil eden öğrenciler bu program sayesinde yurtdışı bazlı hibe programları için önemli bir adım atmış oldu.

Hatırlanacağı gibi Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, daha önce de Cemil Meriç Sosyal Bilimler Lisesi ziyaretinde öğrencilerin taleplerini kırmayarak konferans salonu isteğini geri çevirmemişti.