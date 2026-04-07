SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Basketbol Takımı, Türkiye Erkekler Basketbol 2. Ligi Play-Off Çeyrek Final rövanş mücadelesinde Çiftlikköy Belediyesi'ne konuk oldu.

Serinin ilk maçını taraftarı önünde kazan Büyükşehir Basketbol, rövanş mücadelesini 76-94'lük skorla kazanarak adını Play-Off Yarı Finali'ne yazdırdı.

Yalova 90. Yıl Spor Salonu'nda oynanan zorlu mücadeleye Büyükşehir Basketbol, Tarık Çolak, Mert İlhan, Gökhan Aydın, Aydın Şirin ve Yavuz Koça ilk 5'i ile başladı. Mücadelenin ilk çeyreğinden itibaren farkını ortaya koyan Büyükşehir Basketbol, maç boyunca rakibine hiçbir zaman skor üstünlüğünü vermedi ve parkeden 76-94'lük skorla galip ayrıldı.

Bu sonuçla seride durumu 2-0'a getiren Büyükşehir Basketbol, Play-Off Yarı Final mücadelesinde oynama hakkını kazandı. Büyükşehir'in yarı finaldeki rakibi Kütahya Belediyesi-Kerasusspor mücadelesinde tur atlayan takım olacak. 3 maçlık seride 2 mücadeleyi kazananın adını finale yazdıracağı yarı finalde, tur atlayan takım adını 1.Lig'e yazdırmayı garantileyecek.