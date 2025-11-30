Sakarya Büyükşehir Belediyesi, çalışanlarının sağlıklı ve güvenli koşullarda görevlerini yapabilmesi için İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Programı kapsamında eğitimlere devam ediyor.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, iş sağlığı ve güvenliği konusunda kurum kültürünü güçlendirmek ve çalışanların farkındalığını artırmak amacıyla geniş kapsamlı bir eğitim programı başlattı. Bu programla iş güvenliği kültürü bir refleks haline getirilmesi hedefleniyor.

Tüm çalışanları kapsayan eğitim programında, yasal hak ve sorumluluklar, işyeri düzeni, iş kazası ve meslek hastalıklarının doğurabileceği hukuki sonuçlar gibi genel bilgiler detaylıca aktarılıyor.

Düzenlenen eğitim programıyla kurum genelinde iş güvenliği kültürünü bir refleks haline getirmeyi hedefleyen Büyükşehir Belediyesi aynı zamanda bireysel ve kurumsal farkındalığın artması, çalışanlara daha güvenli bir çalışma ortamının kalıcı olarak tesis edilmesini sağlamak için eğitimlere devam edeceğini açıkladı.