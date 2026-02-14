664. - 665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Ağası Ufuk Özünlü'ye, Türkiye'nin dört bir yanından yöre ağalarından destek mesajları gelmeye devam ediyor.

EDİRNE (İGFA) - İlk kıvılcımı Edirne'den yakan 643. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Ağası Mustafa Altunhan'ın ardından Kırkpınar Ağası Ufuk Özünlü'ye Yağlı Güreş Camiasından destek çığ gibi büyüyor.

664. ve 665. Kırkpınar Ağası Ufuk Özünlü'nün, TRT Spor'da yayınlanan 'Altın Kemer' programında yaptığı ve kamuoyunda geniş yankı uyandıran açıklamaları, güreş camiasında tartışılmaya devam ediyor.

İLK KIVILCIM YAĞLI GÜREŞİN KALBİNDEN GELDİ!

643. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Ağası Edirneli İş Adamı Mustafa Altunhan, 'Kırkpınar Ağası Ufuk Özünlü '40 yıl izleyen gelmesin artık' demiş. Neden demiş? Onu aslında öyle demek istememiş, yanlardan ben birleştirince olaya vakıf oluyorum. '40 yıl gelenler gelecek yılda yanında 40 tane genç getirsin' demek istemiş. Ben öyle algıladım. Şimdi arkadaşlar, Ufuk kardeşime de fazla yüklenmişler. Olmamış. O özgürce kalbinden geçeni dilinden söylemiş' diyerek, 664. - 665. Tarihi Kırkpınar Ağası Ufuk Özünlü'ye destek verdi.

BİGA AĞASI HASAN KARABİBER: 'KIRKPINAR AĞAMIZ UFUK ÖZÜNLÜ'NÜN SONUNA KADAR YANINDAYIZ

'Kırkpınar Ağası Değerli Dostum Ufuk Özünlü'nün daha ilk senesinde Kırkpınar'a kattıkları tüm camiamızın takdirini toplamıştır. Koltukların konforlu hale getirilmesi, ikramlar, serinletici sistemler, tv ve daha birçok yeniliğin tüm tribünlere Ağamız tarafından sağlanması Ağamızın tüm cefakâr güreş seyircisine değer verdiğinin en büyük ispatıdır. Ata sporumuzun seyircisi kitlesinin artması gerektiğini belirttiği bir konuşması bazı odaklar tarafından çarpıtılmış ve meyve veren ağaç taşlatılmaya çalışılmıştır. Camiamız bu oyunlara gelmeyecek kadar tecrübeli ve bilinçlidir. Cefakâr güreş seyircisi Ata sporuna hizmet edeni iyi tanır. Bu beyhude çabayı sarf eden odaklara güneşin balçıkla sıvanamayacağını bir kez daha hatırlatıyor, Kırkpınar Ağamız Değerli Dostumuz Ufuk Özünlü'nün sonuna kadar yanında olduğumuzu bir kez daha belirtiyorum. Tüm camiamıza selam ve saygılarımla. 2019-2020-2021-2022-2023 Biga Yağlı Güreşleri Ağası Hasan Karabiber.'

SAMSUN VEZİRKÖPRÜ AĞASI BİLAL ACAR: 'UFUK ÖZÜNLÜ AĞA'YA DESTEĞİMİZ TAMDIR'

Vezirköprü Kunduz Güreşlerinin Kuruculuğunu ve 2013 - 2018 Yıllarında Ağalık Sorumluluğunu zirveye taşıyıp ve bu günlere gelmesinde elimden gelen gayreti gösterdiğim o günlerde geçtiğim meşakkatli yolları asla unutamam.

Bu gün bakıyorum 664/665 Tarihi Kırkpınar Ağalık Ünvanına sahip olan İşinde Ülkemizin Avrupa ve Dünyaya açılan başarılı kariyerine yakışacak şekilde Ağalık görevini en iyi ve kalıcı icraatlarıyla yapmaya çalışan bir İnsan. İlk senesinde azmi ve inancını gördük. Saray içi güreş alanında Minik'ten, Baş Pehlivanlara kadar soyunma odalarının, Tuvalet ve Duş yerlerinin giriş ve çıkışlarını yıktırıp sıfırdan yakışır hale getirmesi, Güreş alanına monte ettirdiği led ekranlar, 3 gün boyunca seyirciye verilen yeme içme desteği, seyirci tribünlerinin en iyi şekilde yenilenmesi, Ağa tribünün dizayn edilmesi ve üstelik bunları Güreş alanının yıkılıp yeniden daha modernize edilecegini bilmesine rağmen ağalık ihale bedeli kadar bütçeyle gerçekleştirmesi, Ulusal ve Uluslararası alanlarda gitti her yere Kırkpınar Güreş kültürünü taşıma gayretini görmeyen, bilmeyen duymayan kaldı mı bilmiyorum. Bizler Ağa arkadaşları olarak bunlara bizzat şahit olduk. Ben şunu biliyorum. Tanıdığım günden bu yana Kırkpınar Ağası Ufuk Özünlü, ondan önce bu Kutsal görevi 15 yıl başarıyla taşımış Seyfettin Selim Ağa'ya her seferinde Ağabeyim ve Ustam diyerek saygı gösterip takdir görüyor ve kesinlikle de şimdiden yaptıkları bundan sonra yapacaklarına Karadeniz Sinop'ta meşhur deniz feneri gibi ışık tutmaya devam edecektir. Ben Bilal ACAR: SAMSUN VEZİRKÖPRÜ 2013 - 2018 YILLARI GÜREŞ AGASI Olarak 654/655 Tarihi Kırkpınar Ağası Ufuk ÖZÜNLÜ'ye şimdiden yeni projeleri ve 2026 Kırkpınar Sezonunda Başarılar diliyorum.. 'Ayinesi İştir Kişinin lafa bakılmaz.'

İPSALA KEL ALİÇO AĞASI OĞUZ ERDİNÇ: 'AĞA UFUK ÖZÜNLÜ'NÜN İYİ NİYETLİ VE VİZYONER YAKLAŞIMINI DESTEKLİYORUM'

İpsala Kel Aliço Pehlivan Yağlı Güreşleri Ağası Oğuz Erdinç, 'Son günlerde Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Ağası Ufuk Özünlü tarafından yapılan açıklamalar üzerinden yürütülen tartışmaları dikkatle takip ediyorum. Kamuoyunda farklı şekillerde yorumlanan bu sözlerin, bağlamından koparılarak değerlendirilmesini doğru bulmadığımı açıkça ifade etmek isterim. Ağa Ufuk Özünlü'nün dile getirdiği görüşler; geleneği dışlayan değil, yağlı güreşlerin değişen toplumsal dinamikler karşısında nasıl daha güçlü ve sürdürülebilir hâle getirileceğine dair bir farkındalık çağrısıdır. Yağlı güreşler ve ağalık kültürü, yalnızca belli günlerde hatırlanan bir ritüel değildir. Gerçek sahiplenme; yılın her döneminde emek vermeyi, organizasyonun yükünü omuzlamayı ve yeni nesilleri bu kültürle buluşturmayı gerektirir. Bugün karşı karşıya olduğumuz temel sorun da budur: Güreşlere gönül vermiş birçok kişinin, artık yalnızca 'güreş haftasında' görünür olması; yıl içine yayılan bir faaliyet ve destek yapısının zayıflamasıdır. Ben, İpsala Kel Aliço Pehlivan Yağlı Güreşleri Ağası olarak, aynı zamanda genç bir birey kimliğimle bu kültürün geleceğine dair sorumluluk taşıyorum. Organizasyonların içinde aktif olarak bulunuyor, gençlerle temas kuruyor, bu geleneğin yalnızca bugünü değil yarını da olması için kuşaklar arası aktarımda öncülük etmeye çalışıyorum. Ağa Ufuk Özünlü'nün sözleri, 'seyirciyi dışlamak' gibi yüzeysel bir okumayla ele alınamaz. Asıl mesele; alışkanlıkların konforuna sığınmak mı, yoksa bu büyük mirası gelecek kuşaklara taşıyacak cesur adımları atmak mı sorusudur. Değişimi konuşmak, geleneğe ihanet değil; geleneğe sahip çıkmaktır. Bugün yapılması gereken; kişisel tepkiler üzerinden polemik üretmek değil, yağlı güreşlerin geleceğini konuşmaktır. Daha kapsayıcı, yılın tamamına yayılan, gençleri içine alan ve sorumluluk paylaşımını artıran bir yapı kurmak zorundayız. Bu yönde yapılan her samimi açıklamanın arkasında durmak da bizim için önemlidir. Bu vesileyle, Ağa Ufuk Özünlü'nün iyi niyetli ve vizyoner yaklaşımını desteklediğimi; tartışmaların kişiselleştirilmeden, yağlı güreşlerin geleceği ekseninde yürütülmesi gerektiğine inanıyorum. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.'dedi

BİR DESTEK DE KADİM BAŞKENT BURSA'DAN: 'ATEŞTEN GÖMLEK GİYENLER'

Bursa Nilüfer Belediyesi Çalı Yağlı Pehlivan Güreşleri Ağası Hakan Söğünmez, 'Bazılarımız 'ateşten gömlek' giymeye aday olurlar; Kırkpınar Ağalığı da bu ateşten gömleği giymektir. Ufuk Özünlü Beyefendi, 'ağa oğlu ağa'dır; tecrübesi, beyefendi kişiliği ve ileri görüşlü bakış açısıyla camiamıza değer katmış önemli bir şahsiyettir. Yapılan açıklamaların önüne veya arkasına farklı cümleler eklenerek anlamı değiştirilmek istenmektedir. Bu anlam kaydırmasıyla ne amaçlandığı ise kişiden kişiye farklılık göstermektedir. Bazı art niyetli kişiler, şahsi taleplerini kabul ettirmek amacıyla konuyu suistimale açık hale getirmektedir. Asıl olan; ata sporumuzun değerinin yüceltilmesi ve bu değerin önümüzdeki yüzyıllara taşınmasıdır. Unutulmamalıdır ki geçmişi olmayan toplumların geleceği inşa edilemez. Şahsım ve Bursa Güreş Ağaları olarak; Kırkpınar Güreş Ağamız Ufuk Özünlü Beyefendi'nin ata sporumuz güreş için yaptıklarının şahitleriyiz. Eskilerin tabiriyle 'pireyi deve yapmanın' bir anlamı yoktur. Kırkpınar Güreş Ağamız Sayın Ufuk Özünlü, ata sporumuza hizmet etmiş, gönül vermiş ve bu mirasın yarınlara taşınması noktasında önemli bir sorumluluk üstlenmiştir.' şeklinde konuştu.