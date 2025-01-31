Bunlar da ilginizi çekebilir

Türkiye Erkekler Basketbol 2.Ligi’nde mücadele eden Sakarya Büyükşehir Basketbol takımı 14. hafta karşılaşmasında İBB Spor’a konuk olacak. 1 Şubat Cumartesi günü Hidayet Türkoğlu Spor Kompleksi’nde oynanacak karşılaşma saat 13.30’da başlayacak.

Erkekler Basketbol 2. Ligi’nde mücadele eden Büyükşehir Basketbol takımı, 14. hafta mücadelesinde İBB Spor’a konuk olacak. 1 Şubat Cumartesi günü oynanacak mücadele saat 13.30’da başlayacak. Son 3 maçını kazanan temsilcimiz galibiyet serisini devam ettirmek istiyor. SAKARYA (İGFA) - Erkekler Basketbol 2. Ligi’nde ikinci yarıya galibiyet serisi ile başlayan Büyükşehir Basketbol, 1 Şubat Cumartesi günü İBB Spor’a konuk olacak. Ligin ikinci yarısında üst üste 3 maçını kazanarak çıkışa geçen temsilcimiz, İstanbul’da kazanıp seriyi sürdürmek istiyor.