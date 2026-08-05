Türk Kayak Merkezleri Birliği 2. Zirvesi için Özbekistan'ın Amirsoy Kayak Merkezi'ne giden Erciyes A.Ş. yetkilileri, Türk devletlerinden sektör temsilcileriyle bir araya geldi. Zirvede alınan kararla, birliğin 3. Zirvesi'nin 2027 yılında Kayseri Erciyes'te düzenlenmesi kararlaştırıldı.

KAYSERİ (İGFA) - Türk Devletleri Teşkilatı himayesinde kurulan Türk Kayak Merkezleri Birliği'nin resmi üyesi olan Erciyes, Özbekistan'ın Amirsoy Kayak Merkezi'nde düzenlenen Türk Kayak Merkezleri Birliği 2. Zirvesi'ne katıldı.

'Zirvelerden Refaha: Türk Devletlerindeki Dağ ve Kayak Merkezlerinin Ortak Kalkınması ve Küresel Turizme Entegrasyonu' temasıyla gerçekleştirilen zirvede; Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan ve Türkiye'den dağ ve kayak merkezi yöneticileri ile kamu kurumlarının temsilcileri bir araya geldi.

Programda, Türk Kayak Merkezleri Birliği'nin son iki yılda gerçekleştirdiği faaliyetler, uluslararası iş birlikleri, ortak projeler ve yaz-kış sezonlarında düzenlenen organizasyonlara ilişkin sunum yapıldı. Zirvede, dağ turizminin sürdürülebilir şekilde geliştirilmesi, üye tesisler arasındaki iş birliğinin artırılması, ortak tanıtım faaliyetleri, uluslararası standartlarda turizm altyapısının güçlendirilmesi, iklim değişikliğinin turizm sektörüne etkileri, yapay zekâ uygulamalarının tesis yönetiminde kullanımı ve nitelikli insan kaynağının geliştirilmesi gibi başlıklar ele alındı.

Erciyes'i temsilen zirveye, Erciyes A.Ş. Reklam ve Pazarlama Sorumlusu Mehmet Budak katıldı. Yürütülen çalışmalar hakkında katılımcılarla bilgiler verildi.

Zirvede alınan karar doğrultusunda Türk Kayak Merkezleri Birliği 3. Zirvesi'nin Kayseri Erciyes Kayak Merkezi ev sahipliğinde gerçekleştirilmesi kararlaştırıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın öncülüğünde Kayseri'nin 2027 Türk Dünyası Kültür Başkenti ilan edilmesinin ardından Erciyes'in böylesine önemli bir uluslararası organizasyona ev sahipliği yapacak olması, kentin Türk dünyasıyla kültürel ve turizm alanındaki ilişkilerinin daha da güçlenmesine katkı sağlayacak.