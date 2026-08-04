Kocaeli Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde düzenlenecek olan '6. Kocaeli Turizm ve Bisiklet Festivali' için hazırlıklar sürüyor. Türkiye'nin dört bir yanından ve yurt dışından yüzlerce bisiklet tutkununu bir araya getirecek festival, 11-13 Eylül tarihlerinde Kandıra'nın eşsiz doğasında gerçekleştirilecek.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Valiliği, Kandıra Belediyesi ve Kocaeli Bisiklet Platformu iş birliğiyle düzenlenecek 6. Kocaeli Turizm ve Bisiklet Festivali için geri sayım başladı. Türkiye'nin dört bir yanından ve yurt dışından yüzlerce bisiklet tutkununu buluşturacak festival, 11-13 Eylül tarihlerinde Kandıra'nın eşsiz doğasında gerçekleştirilecek. Kocaeli'nin doğal ve turistik değerlerini bisikletle keşfetme imkânı sunacak festival, Karadeniz'in benzersiz kıyılarını, yemyeşil orman yollarını ve doğa turizmi parkurlarını üç gün boyunca pedal sesleriyle buluşturacak.

Festival boyunca bisikletseverler; Kerpe, Kumcağız, Kefken, Kovanağzı, Cebeci ve Babalı sahillerinin yanı sıra Akçakoca Anıt Mezarı, Kerpe Kartal Kayalıkları ve Pembe Kayalar gibi Kandıra'nın öne çıkan turistik ve kültürel değerlerini keşfedecek. Karadeniz kıyısındaki mavi bayraklı plajlar, saklı koylar, orman yolları ve doğal parkurlarda pedal çevirecek katılımcılar, unutulmaz bir sürüş deneyimi yaşayacak. Festival, bisiklet tutkunlarını Kandıra'nın benzersiz doğasıyla buluştururken, ilçenin turizm değerlerinin ulusal ve uluslararası ölçekte tanıtılmasına da katkı sunacak.

DOĞA, SPOR VE TURİZM AYNI FESTİVALDE

Bisiklet turlarının yanı sıra kamp atmosferi, sosyal etkinlikler, yöresel lezzetler ve renkli organizasyonlarla katılımcıları dopdolu üç gün bekliyor. Festivalle Kocaeli'nin doğa turizmi potansiyelinin tanıtılması, bisiklet kültürünün yaygınlaştırılması ve sürdürülebilir turizme katkı sağlanması hedefleniyor. Organizasyon aynı zamanda Kandıra Zambak Yolu üzerinde bulunan 'Kandıra Sahil Bisiklet Yolu'nun' ulusal ve uluslararası bisiklet rotaları arasındaki görünürlüğünü artıracak.

Kandıra'nın sahil şeridi boyunca 90 kilometreye uzanan ve 5 etaptan oluşan Zambak Yolu Rotası, bölgenin doğal, tarihi ve kültürel değerlerini bir araya getiriyor. Babalı Kültür Alanı'ndan başlayan rota; Cebeci Plajı, Pembe Kayalar, Kefken, Kerpe, Sarısu, Seyrek, Bağırganlı ve doğa harikası Sardala Koyu'nu takip ederek İstanbul'un Ağva sınırında sona eriyor. Mavi bayraklı plajların da yer aldığı rota üzerindeki Kandıra Sahil Bisiklet Yolu, festival aracılığıyla bisiklet tutkunlarına tanıtılacak.

6. Kocaeli Turizm ve Bisiklet Festivali'ne başvurular 7 Ağustos'ta festivalin resmi internet sitesi www.kocaeliturizmvebisikletfestivali.com üzerinden alınmaya başlanacak.