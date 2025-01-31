Ülkü Ocakları Kahramanmaraş İl Başkanı Ali Rıza Gedemenli ve İl Ocak Başkan Vekili Zeki Peker, Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor futbolcularını antrenman öncesi ziyaret etti.Tural ŞAHBAZLI / KAHRAMANMARAŞ (İGFA) - Ziyaret sırasında sporcularla bir araya gelen Ülkü Ocakları yöneticileri, tatlı ikramında bulunarak takıma moral verdi.

Ülkü Ocakları İl Başkanı Ali Rıza Gedemenli, sporun ve sporcunun her zaman yanında olduklarını vurgulayarak, Akedaş İstiklalspor’a başarılar diledi.

Ülkü Ocakları olarak spora verdikleri desteğin süreceğini belirten Başkan Gedemenli, gençlerin sporla iç içe olmasının önemine dikkat çekti.

Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor oyuncuları ve teknik ekibi ise ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdi.