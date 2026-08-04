Osmangazi Belediyesi'nin destekleriyle Sukaypark'ta düzenlenen ANALİG Kaykay Türkiye Şampiyonası, üç gün boyunca heyecan ve adrenalin dolu mücadelelere sahne oldu. Final performanslarının ardından dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları takdim edildi.

BURSA (İGFA) - Bursa'nın önemli spor tesislerinden Sukaypark, kaykay sporunun genç yıldızlarını ağırladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün 2026 yılı faaliyet programında yer alan Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Kaykay Türkiye Şampiyonası, Osmangazi Belediyesi'nin destekleriyle Bursa'da gerçekleştirildi. Üç gün boyunca devam eden şampiyonada, Türkiye'nin farklı illerinden gelen genç sporcular dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti. Kaykay sporunun Türkiye'de gelişmesine ve gençler arasında daha geniş kitlelere ulaşmasına katkı sunan şampiyonaya 12 farklı ilden yaşları 14 ile 17 arasında değişen toplam 99 sporcu katıldı. Şampiyonada 66 erkek ve 33 kız sporcu yeteneklerini sergileyerek dereceye girmek için kıyasıya rekabete girdi.

ŞAMPİYONLAR BELLİ OLDU

Sukaypark'ın kaykay pistinde gerçekleştirilen şampiyona renkli ve heyecan dolu görüntülere sahne oldu. Üç gün boyunca devam eden müsabakalarda genç kaykaycılar, parkurda sergiledikleri birbirinden zorlu hareketlerle izleyenlere adrenalin dolu anlar yaşattı. Zorlu elemelerin ardından gerçekleştirilen final yarışlarıyla şampiyonanın dereceye giren sporcuları ve takımları belli oldu. Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Kaykay Türkiye Şampiyonası'nda erkekler ferdi kategorisinde Deniz Hüsnü Arslan birinci olarak zafere ulaştı. Erkekler takım kategorisinde ise İstanbul takımı zirvede yer aldı. Kızlar ferdi kategorisinde Hazal Özcan, başarılı performansıyla birinciliğe uzanırken, kızlar takım kategorisinde ise Kayseri takımı birinciliği elde etti.

Final müsabakalarının ardından düzenlenen ödül töreninde dereceye giren sporcular ve takımlar, başarılarını madalya ve kupalarla taçlandırdı.

'SUKAYPARK'TA BAŞARILI SPORCULAR YETİŞTİRMEK İSTİYORUZ'

Türkiye Kaykay Federasyonu Bursa İl Temsilcisi Didem Sarıkaya, şampiyonanın Bursa'da başarıyla gerçekleştirilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Organizasyonun hem sporcular hem de kaykay branşının gelişimi açısından önemli olduğunu söyleyen Sarıkaya, 'Kaykay sporu yeni ve gelişmekte olan bir branş. Bursa'da Sukaypark gibi çok güzel bir tesisimiz var. Bu tesiste çok daha güçlü, çok daha başarılı sporcular yetiştirmek istiyoruz. Bu sporcularımızın ulusal ve uluslararası alanda başarılar elde etmesini istiyoruz. Bize bu imkanları sağladıkları için Osmangazi Belediyesi'ne çok teşekkür ediyoruz.' ifadelerini kullandı.

Ferdi klasmanda zirveye ulaşan Deniz Hüsnü Arslan ve Hazal Özcan da, elde ettikleri başarıdan ötürü çok mutluluk duyduklarını belirterek Osmangazi Belediyesi'ne teşekkür etti.

Hız, denge, teknik beceri ve cesaretin ön plana çıktığı şampiyonada sporcular başarılı performanslara imza atarken, organizasyon toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.