Manisa Büyükşehir Belediyesi, yaz sıcaklarında çocukları serinletecek ve spora teşvik edecek bir projeyi hayata geçiriyor. 'Serinle, Eğlen, Yüzmeyi Öğren' sloganıyla başlatılan çalışma kapsamında, Ağustos ayı boyunca ilçelerde kurulacak portatif yüzme havuzlarında 6-13 yaş arası çocuklara ücretsiz yüzme eğitimi verilecek.

MANİSA (İGFA) - Uzman eğitmenler eşliğinde güvenli ve eğlenceli bir ortamda gerçekleştirilecek dersler sayesinde çocuklar hem keyifli bir yaz geçirecek hem de yüzme becerilerini geliştirecek.

Projenin çocukların fiziksel ve sosyal gelişimine katkı sunacağını belirten Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, 'Yaz sıcaklarının özellikle çocuklarımızı olumsuz etkilediği bugünlerde, onların serinleyebileceği ve güvenle vakit geçirebileceği ortamlar oluşturmak çok kıymetli. Bu projeyle hem yüzme öğrenmelerini teşvik ediyor hem de yaz tatillerini mutlu anlarla geçirmelerini istiyoruz. Tüm çocuklarımızı portatif yüzme havuzlarımızda serinlemeye ve yüzme öğrenmeye davet ediyorum' dedi.