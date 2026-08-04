Konya Büyükşehir Belediyesporlu sporcular farklı branşlarda katıldıkları ulusal ve uluslararası organizasyonlarda Konya'yı ve Türkiye'yi gururlandırmaya devam ediyor.

KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyespor'un başarılı tekvandocusu Melek Su Dönmez, Gürcistan'ın Batum kentinde düzenlenen Batumi Open'da milli takım formasıyla gümüş madalya kazandı.

Büyükşehirli milli judocu Sude İnan, Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenen Büyükler Balkan Judo Şampiyonası'nda bronz madalyanın sahibi oldu.

Konya Olimpik Velodromu'nda düzenlenen Pist Bisikleti Türkiye Şampiyonası'nda sarı siyahlı pedallar turnuvayı 5 altın, 6 gümüş ve 2 bronz olmak üzere 13 madalyayla tamamladı.

TEKVANDOCUMUZ BATUMİ OPEN'DA GÜMÜŞ MADALYA KAZANDI

Konya Büyükşehir Belediyespor'un başarılı tekvandocusu Melek Su Dönmez, Gürcistan'ın Batum kentinde düzenlenen Batumi Open'da milli takım formasıyla mücadele ederek önemli bir başarıya imza attı.

1 Ağustos'ta gerçekleştirilen organizasyonda 29 kilogram yıldızlar kategorisinde mücadele eden milli sporcumuz, başarılı performansıyla turnuvayı ikinci sırada tamamlayarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

Uluslararası düzeyde büyük ilgi gören organizasyonda 10 ülkeden 660 sporcu mücadele etti. Türkiye'yi yıldızlar kategorisinde temsil eden 20 milli sporcu, turnuvayı 8 altın, 5 gümüş ve 1 bronz olmak üzere toplam 14 madalya ile tamamlayarak önemli bir başarı elde etti.

Konya Büyükşehir Belediyespor sporcusu Melek Su Dönmez'in kazandığı gümüş madalya da ay-yıldızlı ekibin başarılı performansına değerli bir katkı sundu.

MİLLİ JUDOCUMUZDAN BALKAN ŞAMPİYONASI'NDA ÇİFTE BAŞARI

Milli judocumuz Sude İnan, Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenen Büyükler Balkan Judo Şampiyonası'nda elde ettiği başarılarla hem kulübümüzü hem de ülkemizi gururlandırdı.

1-2 Ağustos tarihlerinde yapılan organizasyonda 52 kiloda tatamiye çıkan başarılı sporcu, güçlü rakipleri karşısında sergilediği mücadeleci performansla bronz madalyanın sahibi olarak Balkan üçüncüsü oldu.

Sude, bireysel kategoride kazandığı bronz madalyanın ardından Mix Takımlar Büyükler Balkan Şampiyonası'nda da ay-yıldızlı forma ile milli takımımız adına mücadele etti. 57 kilo kategorisinde görev alan judocumuz, ortaya koyduğu başarılı performansla Türkiye'nin takım halinde Balkan üçüncülüğü kupasını kazanmasında önemli pay sahibi oldu.

Böylece Sude, Balkan Şampiyonası'nı biri bireysel bronz madalya, diğeri ise milli takım adına kazanılan takım üçüncülüğü kupası olmak üzere iki önemli başarıyla tamamladı.

PİST BİSİKLETİ TÜRKİYE ŞAMPİYONASI'NA DAMGA VURDUK

Türkiye Bisiklet Federasyonu'nun 2026 yılı faaliyet programında yer alan Pist Bisikleti Türkiye Şampiyonası, Konya Olimpik Velodromu'nda büyük heyecana sahne oldu. Başarılı sporcuların mücadele ettiği organizasyonda Büyükşehir Belediyespor, elde ettiği başarılı sonuçlarla şampiyonaya damgasını vurdu.

Ev sahibi avantajını en iyi şekilde değerlendiren sarı-siyahlı ekip, şampiyona boyunca gösterdiği üstün performansla toplam 5 altın, 6 gümüş ve 2 bronz olmak üzere 13 madalya kazandı.

Son yıllarda Türk bisiklet sporunun yükselen değerlerinden biri haline gelen Konya Büyükşehir Belediyespor, Omnium, Büyük Erkekler Bireysel Takip, Büyük Erkekler Eleme, Büyük Erkekler Scratch Yarışı, Büyük Erkekler Point Yarışı ve Dayanıklılık Klasmanı kategorilerinde kürsüye çıkarak önemli başarılara imza attı.

2026 Avrupa Bisiklet Başkenti Konya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen şampiyonada sergilenen mücadele, hem sporseverlerden hem de bisiklet camiasından büyük beğeni topladı.