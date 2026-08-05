Antalya'da Muratpaşa Belediyesi'nin yaz spor okulları kapsamında ücretsiz düzenlediği cimnastik eğitimleri, Süleyman Evcilmen Spor Salonu'nda devam ediyor.

ANTALYA (İGFA) - Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde 2018-2019 ve 2020-2021 doğumlu çocukların katıldığı eğitimler, yaş gruplarına göre oluşturulan sınıflarda haftanın 4 günü gerçekleştiriliyor. İki ay süren program sayesinde çocukların küçük yaşta sporla tanışması ve düzenli spor yapma alışkanlığı kazanması hedefleniyor.

Isınma hareketleriyle başlayan derslerde çocuklara temel duruş, denge, koordinasyon ve vücut farkındalığı kazandırılıyor. Esneklik çalışmaları, temel cimnastik hareketleri, denge uygulamaları, sıçrama ve yuvarlanma teknikleri ise çocukların yaşlarına ve gelişim düzeylerine uygun şekilde öğretiliyor.

Muratpaşa Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü Cimnastik Antrenörü Elifsu Özcan, yaz spor okullarıyla çocukların çok yönlü gelişimine katkı sağlamayı amaçladıklarını belirterek, 'Çocuklarımızın sosyal ve bedensel gelişimlerini desteklemek, aynı zamanda esneklik kazanmalarını sağlamak amacıyla derslerimize başladık. İki ay boyunca devam eden eğitimlerimizi haftanın dört günü, yaş gruplarına göre planlayarak gerçekleştiriyoruz. Amacımız çocukların fiziksel gelişimlerine katkı sunmak, sosyal yönlerini güçlendirmek ve küçük yaşta spor alışkanlığı kazanmalarını sağlamak. Cimnastiğe erken yaşta başlayan çocuklar hem fiziksel hem de zihinsel açıdan önemli kazanımlar elde ediyor.' diye konuştu.