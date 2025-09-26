Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin, gençleri sporla buluşturmak ve spor altyapısını güçlendirmek amacıyla başlattığı 10 futbol, basketbol ve voleybol sahası yapım çalışmaları Erenler Küçükesence’de de süratle devam ediyor.SAKARYA (İGFA) - Şehir genelinde kapsamlı spor yatırımı hamlelerini peş peşe gerçekleştiren Sakarya Büyükşehir Belediyesi aynı anda8 ayrı noktada futbol, basketbol ve voleybol sahası inşa ediyor. Bunlardan biri olan Erenler Küçükesence’de ise gençler uzun zamandır merakla bekledikleri basketbol, voleybol ve futbol sahası kompleksine kavuşmak için gün sayıyor.

8 AYRI NOKTADA ÇALIŞMA EŞ ZAMANLI ÇALIŞMA

Küçükesence’nin yanı sıra ekiplerAdapazarı Kurtbeyler, Arifiye Hanlıköy, Ferizli Sinanoğlu, Karasu Adatepe, Söğütlü Soğucak, Geyve Eşme ve Bayat Mahallelerinde belirlenen alanlarda da eş zamanlı olarakinşa süreci yürütüyor. Bu yatırımlarla birlikte spor altyapısı mahalle mahalle güçlendiriliyor.

Küçükesence’de sürdürülen çalışmalarda ise bölgedeki gençlerin merakla beklediği yan yana futbol, basketbol ve voleybol sahasının olacağı spor kompleksi büyük bir hızla tamamlanıyor.

Alanı çevreleyecek demir profiller montajlandı, basketbol ve voleybol sahalarının beton imalatı tamamlandı, sentetik çimle kaplanacak futbol sahasında ise tesviye sürecine geçildi.

MAHALLE HALKININ GÖZÜ ÇALIŞMALARDA

Tüm bu çalışmalar Küçükesence Mahallesi sakinleri tarafından büyük memnuniyetle karşılanıyor. Çalışmaların gün gün hızla ilerlediğini gören mahallenin gençleri, heyecanla sahalarına kavuşmayı bekliyor.

Küçükesence Mahallesi Muhtarı Lütfi Tetik “Mahallemizde uzun zamandır böyle bir tesis eksikti. Hem spor yapmak isteyen gençlerimiz hem de aileler için çok güzel bir ortam oluşacak. Gençlerimize ve mahallemize bu güzel tesisi kazandırdıkları için Büyükşehir Belediye Başkanımız Yusuf Alemdar’a ve ekibine çok teşekkür ediyorum” dedi.

Mahalleli çocuklardan Berat Altıntaş ve Ersel Macit ise, çalışmaların başlamasından duydukları mutluluğu dile getirdi.

Berat Altıntaş, “Sahanın yapılmasına çok heyecanlıyım, hemen bitmesini istiyorum” derken Ersel Macit ise, “Bu sahanın yapılıyor olmasından dolayı ben de çok heyecanlıyım. Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ederim. Artık biz de güzel bir sahada top oynayabileceğiz” dedi.

Büyükşehir 10 farklı noktada 3’lü sahaların yer alacağı kompleksleri süratle bitirip hizmete almayı hedefliyor.