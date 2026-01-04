Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 'Bu Şehir Hepimizin' sloganıyla sosyal projeler gerçekleştirdi. Alo 153 ile 260 bine yakın çağrı cevaplandı, toplam 45 bin isteğe yanıt verildi. Etkinliklerle on binlerce kişiye ulaşıldı, vatandaşlara rehberlik ve bilgi sunuldu.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 2025 yılında'Bu Şehir Hepimizin' sloganıyla sosyal belediyecilikte örnek bir tablo ortaya koydu.

Vatandaşların doğrudan erişimini sağlayan ve 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet veren Bilgi Edinme ve Çözüm Masası Şube Müdürlüğü, Alo 153 çağrı merkezinden 259 bin 987 çağrıya cevap vererek problemlere anında temas etti.

Ayrıca 16 ilçede 1 milyon kişinin anında ulaşabildiği Açık Kapı, mail, whatsApp, mobil uygulama, sosyal medya, web sitesi ve CİMER sistemine düşen 45 bin 386 talebe cevap verildi. Ayrıca 78 bin 831 vatandaşa bilgi ve rehberlik sunuldu.

CİMER' düşen 7 bin 442 vatandaş başvurusu sonuçlandı, Bilgi Edinme Hakkı'na gelen197 başvuru yasal süre geçmeden çözüldü ve 228 bin bilgilendirme SMS'i atıldı.

ON BİNLERCE KİŞİYE ULAŞTI

Sosyal, kültürel ve toplumsal farkındalığı artırmaya yönelik önemli faaliyetlere imza atan Büyükşehir, 16 ilçedeçocuklardan gençlere, kadınlardan yaşlılara kadar on binlerce kişiye ulaştı.

Kadınlara yönelik çikolata ve kahve atölyeleri, Kocaali Kadınlar Plajı etkinliği ve Anneler Günü, Babalar Günü, Yaşlılar Günü etkinlikleri en çok takdir toplayan programlar oldu.Gezgin Çocuk Atölyesi, Minik Bahçıvanlar, Akça Kukla Gösterisi ve Ramazan ayına özel çocuk programlarıyla çocuklara hem neşe hem de bilinç götürdü.

'Şehrini Keşfet' seminerleri, oyun atölyeleri ve hizmet gezileriyle ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerine bağımlılıkla mücadele, sağlıklı yaşam, çevre bilinci aktarıldı. Sakarya'ya gurbetten gelen yerli, yabancı yüzlerce genç şehri Büyükşehir gezilerinde tanıdı.

Ramazan ayı boyunca gerçekleştirilen Hacivat-Karagöz gösterileri, çocuk etkinlikleri ve özel gün ile kültürel programlar geleneksel değerleri yaşattı.