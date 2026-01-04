Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, ulaşım süresini 45 dakikadan 10 dakikaya düşürecek Dülük-OSB Tüneli'nde incelemelerde bulunarak projede gelinen son aşamayı yerinde değerlendirdi.

GAZİANTEP (İGFA) - Gaziantep'te sanayi, ticaret ve lojistik açısından stratejik öneme sahip Dülük-Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Tüneli'nde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığı (GAOSB) ve Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) iş birliğiyle yürütülen projede, kısa sürede yüzde 25'lik ilerleme sağlandı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, proje alanında teknik ekipten bilgi alarak çalışmaları yerinde inceledi. İncelemelerde, 3 bin 800 metre uzunluğunda, çift tüplü ve üç şeritli olarak planlanan iki tünelde 1.600 metre seviyesine ulaşıldığı bildirildi.

ULAŞIM SÜRESİ 10 DAKİKAYA DÜŞECEK

Projenin tamamlanmasıyla birlikte Gaziantep OSB ile şehir merkezi arasındaki ulaşım süresi 45 dakikadan 10 dakikaya inecek. Toplamda 8 bin 315 metre uzunluğa sahip olacak güzergâh, Dülük Kavşağı'ndan başlayarak OSB içindeki ana arterlere ve TAG Otoyolu'na bağlanacak. İki yönde üçer şeritli yol, hem şehir içi trafiğe hem de lojistik taşımacılığa hizmet verecek.

YENİ YILIN İLK MÜJDESİ: İHALE ONAYLANDI

Sahadaki incelemelerin ardından açıklama yapan Başkan Fatma Şahin, D-400 Karayolu ile O-54 Çevre Yolu arasındaki yoğunluğu azaltacak projenin bağlantılarını kapsayan 5 kilometrelik yol ve 5 kavşağın, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından ihalesinin onaylandığını duyurdu. Şahin, çalışmaların kısa sürede başlayacağını belirtti.

Projeyle 300 bin sanayi işçisinin güvenli ve hızlı ulaşıma kavuşacağını vurgulayan Başkan Şahin, 'Gidiş geliş çift tünelimizin 1.600 metresindeyiz, yani işin dörtte birini tamamladık. Bir yıl sonra tünelleri, 5 kilometrelik yolu ve 5 kavşağıyla Şanlıurfa Otoyolu'na bağlanan güçlü bir ulaşım hattını birlikte tamamlamış olacağız' dedi. Başkan Şahin, projeye destek veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu başta olmak üzere tüm yetkililere teşekkür ederek, Gaziantep Modeli'nin verimlilik, koordinasyon ve ortak akılla büyümenin en somut örneklerinden biri olduğunu ifade etti.

Şahin, ulaşım ve su yatırımlarının kentin sağlıklı büyümesi için hayati önemde olduğunu belirterek, 'Bu çalışmalar tamamlandığında hem sanayimiz güçlenecek hem de işçimiz ve işverenimiz için daha güvenli, daha verimli bir şehir ortaya çıkacak. Mutlu Gaziantep'i, üreten Gaziantep'i birlikte başaracağız' diye konuştu.