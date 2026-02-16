Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayında yapacağı çalışmalarla ihtiyaç sahiplerine elini uzatacak, yine kimsesizlerin kimi olacak. Aşevinde pişen çeşit çeşit yemek, yüzlerce hanenin iftar sofralarına ulaşacak ve Kampüs'te kurulacak iftar çadırında her gün bin 500 öğrenci oruç açacak.

SAKARYA (İGFA) - İhtiyaç sahibi ailelerin her zaman yanında olan Sakarya Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla yine Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerineel uzatacak ve kimsesizlerin kimi olacak.

Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'ın geçtiğimiz günlerde kamuoyununa açıkladığı 'Ramazan ayında şehrimizin her sokağına, her hanesine ulaşacağız' sözünün ardından çalışmalar 11 ayın sultanı olan Ramazan ayında hız kazanacak. Bu kapsamda ihtiyaç sahipleri için adeta bir fabrika gibi çalışan Aşevi, günün ilk saatlerinde başladığı yemek pişirme mesaisini gün boyu sürdürecek ve burada pişen aş, yüzlerce haneye ulaşacak.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, yemekleri Sakarya'nın dört bir yanında yüzlerce vatandaşın kapısına kadar ulaştıracak.

ERKEN SAATTE BAŞLAYAN MESAİ

Yılın 365 günü şehrin dört bir yanına dağıtılan yemekler, Ramazan ayında da kimsesizlerin, ihtiyaç sahiplerinin, kendi yemeğini yapamayacak durumda olan vatandaşların hanesine gidecek. Sakarya'da gelenek haline gelen Üniversiteler Kampüsü'nde kurulacak iftar çadırında ise her gün bin 500 öğrenci iftarını Kampüs Camii avlusunda yapabilecek.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, 'Yılın 365 günü kaynayan kazanlarımız Ramazan ayında kaynamaya devam edecek. Aşevi'nde pişen sıcak aşlar bu Ramazan'da da ihtiyaç sahiplerinin kapısına kadar gidecek. Ayrıca gelenek haline gelen Üniversiteler Kampüsü'nde kuracağımız iftar çadırı ile Ramazan ayının bereketini paylaşacağız' denildi.