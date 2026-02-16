Gaziantep BŞB, Ramazan'da 15 Temmuz Meydanı, Tema Park ve Ata Park'ta iftar çadırları kurdu. Günlük 15 bin vatandaşa 4 çeşit sıcak yemek ikram edilecek. Amaç, birlik ve dayanışmayı pekiştirmek.

GAZİANTEP (İGFA) - Ramazan ayının manevi atmosferini ve birlik ruhunu yaşatmak amacıyla Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, şehir merkezinde 15 Temmuz Demokrasi Meydanı, Tema Park ve Ata Park'ta (Gaziantep Üniversitesi karşısı) geleneksel hale getirdiği iftar çadırlarının kurulumunu tamamladı.

Kadın, Aile ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen hazırlıklar kapsamında, şehir merkezinde günlük ortalama 15 bin vatandaşa hizmet verilmesi planlanıyor. Dört çeşit sıcak yemek ve içecek ikramının yapılacağı iftar çadırları, iftar saatinden yarım saat önce vatandaşların hizmetine açılacak.

Ramazan ayının paylaşma, dayanışma ve kardeşlik ruhunu pekiştirmeyi hedefleyen organizasyon, her yaştan vatandaşı aynı sofrada bir araya getirerek toplumsal birlikteliğe katkı sunmayı amaçlıyor.