Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 'Büyükşehirle Üreten Kadınlar Festivali' atölye çalışmalarından konserlere, bilim etkinliklerinden tiyatroya kadar dopdolu geçen 3 günün ardından kapılarını kapattı. 258 standın kurulduğu festival, Denizli'de kadın gücünün ve dayanışmanın sembolü oldu.

DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin kadın girişimcileri desteklemek ve yerel kalkınmayı teşvik etmek amacıyla hayata geçirdiği 'Büyükşehirle Üreten Kadınlar Festivali' sadece bir alışveriş noktası olmanın ötesinde bir kültür ve sanat şölenine dönüştü.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu'nun 'Kadınların özgürce üretebildiği bir Denizli' vizyonuyla kapılarını açan festival, her yaştan binlerce vatandaşı ağırladı.



14 ŞUBAT'TA SEVGİ VE BİLGİ BİR ARADAYDI



Festivalin ikinci günü olan 14 Şubat Sevgililer Günü hem eğitici atölyelere hem de müzik ziyafetine sahne oldu. Uzm. Diyetisyen Merve Erdemir ile 'Mutlu Bağırsak, Mutlu Kadın' atölyesi ve Güler Çelik ile 'Keçeden Sevgi Broşları' çalışması kadınlardan yoğun ilgi gördü.

Atölyelere katılan kadınlar, sorularına yanıt aradı, ilgi alanlarını geliştirme ve deneyimleme fırsatı buldu. Festivalde çocuklar için de birbirinden özel etkinlikler yer aldı.

Bilim Merkezi'nin çocuklara özel hazırladığı atölyeler, sihirbaz gösterileri ve Muhammet Erkut'un sevimli kukla tiyatrosu, minik ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.

Festivalin ikinci günü Hakan Eyiden'in sahne aldığı '14 Şubat Sevgililer Günü Özel Konseri' ile tamamlandı.



SINIRLARI AŞAN KADINLAR VE MUTLU ÇOCUKLAR



Festivalin final günü Ezgi San ile bitkisel ürünlerle 'Sağlıklı Mutfak Atölyesi'nde ev hanımları ve sağlıklı yaşam tutkunları bir araya geldi.

Habitat Derneği iş birliğiyle düzenlenen 'Sınırları Aşan Kadınlar' paneli, girişimci kadınlara yeni ufuklar açarken, Eğitim Bilimci ve Yazar Doç. Dr. Özgür Bolat'ın 'Mutlu ve Başarılı Çocuk Nasıl Yetiştirilir?' konulu söyleşisi, ebeveynlerin sorularına yanıt oldu.



258 STANT, BİNLERCE ÜRÜN



Üç gün süren festival boyunca ziyaretçiler; 6 farklı kategoride (giyim, gıda, el sanatları, tekstil vb.) binlerce el emeği ürüne ulaşma imkanı buldu. Denizli Bilim Merkezi'nin atölyelerinde çocuklar hem eğlendi hem öğrendi.

Sihirbaz gösterileri, masal anlatımları ve Büyükşehir Belediyesi Bando Gösterisi ile festival alanı her an canlı kaldı. Festivalin en dikkat çeken anlarından biri, 'Zeybek Bilmeyen Kadın Kalmasın' projesi kapsamında eğitim alan kadınların sahnelediği dans gösterisi oldu.

Kadınlar festivale özel taktıkları çiçekli taçları, yöresel motiflerle işlenmiş kostümleri ve sundukları dans performanslarıyla 3 gün boyunca festivale renk kattı.

Toplamda 258 kadın üreticinin yer aldığı festival, Pazar akşamı düzenlenen DJ performansıyla coşkulu bir şekilde sona erdi. Festivale katılarak emeğini 'Büyükşehirle Üreten Kadınlar Festivali'nde sergileyen kadınlara katılım belgeleri Kent Konseyi Başkanı Ali Marım tarafından stantlarında takdim edildi.