Antalya Büyükşehir Belediyesi İsmail Baha Sürelsan Konservatuarı Piyano Bölümü öğretmenlerinden Dönay Üçgül'ün öğrencileri, yeteneklerini 'Bir Tuş, Bir Tutku, Bir Konser' adlı piyano resitaliyle sergiledi.

ANTALYA (İGFA) - Bülent Ecevit Kültür Merkezi'nde gerçekleşen 'Bir Tuş, Bir Tutku, Bir Konser' isimli piyano resitali, izleyenlere müzik ziyafeti sundu.

Gecede Antalya Büyükşehir Belediyesi İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı Piyano Bölümü öğretmenlerinden Dönay Üçgül'ün öğrencileri sahne aldı. 16 öğrenci tek parça icralarıyla izleyicilere müzikal bir şölen sundu.

Mozart'tan, Schubert'e, Tuluyhan Uğurlu'dan Fazıl Say'a kadar dünyaca ünlü bestekarların eserlerini çalan öğrenciler yeteneklerini sergileyerek izleyicilere unutulmaz bir deneyim sundu.