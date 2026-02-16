Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 'Tayyare Sineması' programı kapsamında, ünlü yönetmen Tolga Karaçelik'in 'Saykoterapi' isimli filmi sanatseverlerle buluştu. Gösterimin ardından Karaçelik, izleyicilerle bir araya gelerek film üzerine kapsamlı bir söyleşi gerçekleştirdi.

BURSA (İGFA) - Daha önce 'Kelebekler' filmiyle bağımsız sinemanın dünyadaki en önemli festivallerinden olan 'Sundance Film Festivali'nde 'Büyük Jüri Ödülü'nü kazanan Karaçelik, 2025 yılında vizyona giren 'Saykoterapi' ile Bursalı seyircinin karşısına çıktı. Dram ve komediyi ustalıkla harmanlayan yapım, bir seri katil hakkında yazmaya karar veren bir yazarın sıra dışı ve sürükleyici hikâyesini konu alıyor.

Karaçelik, gösterimin ardından Uzm. Dr. Aslı Aktümen'in moderatörlüğünde gerçekleşen söyleşide filme dair merak edilenleri yanıtladı. Filmin yaratım süreci, senaryo kurgusu, karakter inşası ve perde arkasına dair detaylar paylaşılırken, katılımcılar yönetmenle birebir etkileşim kurma fırsatı buldu.

Bursa'da, Bursalı sinemaseverlerin konuğu olmaktan dolayı mutluluk duyduğunu dile getiren Karaçelik, 'İzleyicilerimiz umarım filmde güzel zaman geçirip salondan çıktıklarında da filmin hislerini taşımaya devam ederler. Çünkü iyi filmlerin salonda izlenmesi gerektiğini ve sinemanın o salondan çıkınca başladığını düşünüyorum. Tüm izleyicilerimize teşekkür ediyorum' dedi.