Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in 6 yıl önce kurduğu ve 6 yıldır her gün 19 ilçede 1000 kişinin kapısına kadar yemek gönderdiği Buharalı Şakir Efendi Aşevi, Ramazan ayında da vatandaşların yanında olacak.

ORDU (İGFA) - On Bir Ayın Sultanı Ramazan geliyor. Ordu Büyükşehir Belediyesi, 6 yıldır sürdürdüğü ücretsiz sıcak yemek hizmetini Ramazan ayında da devam ettirecek.

Özellikle yemek yapma imkanı olmayan yaşlı, engelli ve ihtiyaç sahibi vatandaşlar iftarlarını Büyükşehir Belediyesi ile açabilecek.

Buharalı Şakir Efendi Aşevi'nde her gün hijyenik koşullarda pişirilen sıcak yemekler bu ayda da İkizce'den Mesudiye'ye, Akkuş'tan Gülyalı'ya varana kadar kapı kapı dağıtarak vatandaşların sofralarını bereketlendirecek.

TAMAMEN ÜCRETSİZ, TAMAMEN DAYANIŞMA RUHUYLA

Büyükşehir Belediyesi tarafından sunulan bu hizmet ise tamamen ücretsiz olarak veriliyor. Sosyal belediyeciliğin en somut örneklerinden biri olan aşevi hizmeti, bu bereketli ayda da vatandaşların yanında olmaya devam ediyor.