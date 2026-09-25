Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde ulaşım altyapısını güçlendirmek ve vatandaşlara konforlu ulaşım imkânı sunmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Arifiye'nin en önemli ulaşım akslarından Atatürk Caddesi'nde başlattığı üstyapı dönüşümünün ikinci etabını da tamamlıyor. İlk etabın ardından hız kesmeden devam eden 2. etap çalışmalarında 3 bin ton PMT ve 3 bin 500 ton sıcak asfalt kullanılarak cadde sağlam altyapıya ve yepyeni bir yüze kavuşturuluyor.

Bu kapsamda Arifiye Atatürk Caddesi'nde yürütülen kapsamlı dönüşümün ikinci etabı da çalışmalarda sona yaklaşıldı.

3 BİN 500 TON SICAK ASFALT

SASKİ tarafından gerçekleştirilen altyapı yatırımlarının ardından Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, Atatürk Caddesi'nin ikinci etabında yoğun bir çalışma gerçekleştirdi.

Zemin hazırlıklarının ardından güzergâhta 3 bin ton PMT serimi yapıldı. Ekipler hızla 3 bin 500 ton sıcak asfaltın serimine geçilecek.

İki etapta 7 bin 500 ton asfalt

İlk etapta 6 bin ton PMT ve 4 bin ton sıcak asfalt kullanılarak yenilenen Atatürk Caddesi'nde, ikinci etabın da tamamlanmasıyla toplam 9 bin ton PMT ve 7 bin 500 ton sıcak asfalt serimi gerçekleştirilmiş olacak.