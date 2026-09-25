Bursa'da Gemlik Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda olası afet ve acil durumlara karşı hazırlık seviyesini ölçmek amacıyla yapılan tatbikat, kurumlar arası koordinasyonla başarıyla tamamlandı.

BURSA (İGFA) - Gemlik Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda, olası afet ve acil durumlara karşı hazırlık seviyesini ölçmek amacıyla 'Olağanüstü Hal Tatbikatı' gerçekleştirildi. Gerçeği aratmayan senaryo kapsamında yapılan tatbikat, kurumun can ve mal güvenliğini sağlama kapasitesini test ederken dış kurumlarla koordinasyonu da güçlendirdi.

Tatbikat, Bursa Cumhuriyet Başsavcı Vekili Cüneyt Demirdaş sevk ve idaresinde yapıldı. Sürece Bursa Cumhuriyet Savcısı Bilal Kaygusuz, Kurum Müdürü Gürsel Beliye, kurum ikinci müdürleri Mehmet Şen ve Ahmet Erci ile infaz ve koruma memurları başta olmak üzere tüm personel katıldı.

ALARM SONRASI EKİPLER HIZLA DEVREYE GİRDİ

Senaryo gereği verilen olağanüstü hal alarmının ardından ceza infaz kurumu eylem planı saniyeler içinde uygulamaya alındı. Kurum personeli iç güvenliği sağlarken, dış destek ekipleri de kısa sürede olay yerine ulaştı.

Gemlik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çevre güvenliğini sağlarken, UEDAŞ ekipleri olası risklere karşı kuruma giden elektrik akımını kontrollü şekilde kesti. Enerji güvenliğinin sağlanmasının ardından kurum personelinin yönlendirmesiyle güvenli tahliye işlemleri başlatıldı. Senaryo gereği kurum içinde çıkan yangına ise Gemlik İtfaiyesi ekipleri müdahale etti. Alevler kısa sürede kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları da yapıldı.

Tatbikat sırasında dumandan etkilenen ya da yaralanan kişilere yönelik ilk müdahaleyi Gemlik 112 Acil Sağlık ekipleri gerçekleştirdi.

KOORDİNASYON TAM NOT ALDI

Tatbikatın ardından yapılan değerlendirmede, uygulamanın Adalet Bakanlığı acil durum standartlarına uygun şekilde tamamlandığı belirtildi. Kurumlar arası iş birliğinin üst düzeyde olduğu vurgulanan kapanış brifinginde, görev alan tüm ekipler profesyonel çalışmalarından dolayı tebrik edildi. Yetkililer, bu tür tatbikatların personelin reflekslerini canlı tutmak ve olası krizlere karşı hazırlığı artırmak amacıyla düzenli olarak sürdürüleceğini bildirdi.