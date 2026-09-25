Muğla Büyükşehir Belediyesi, plastik atıkların deniz ve kıyılarda oluşturduğu kirliliğe dikkat çekmek amacıyla Marmaris Söğüt'te kıyı temizliği çalışması gerçekleştirdi. Sivil toplum kuruluşları ve gönüllülerin katıldığı çalışmada iki saatte yaklaşık bir ton atık toplandı.

MUĞLA (İGFA) - Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, plastik atıkların çevre ve deniz ekosistemi üzerindeki etkilerine dikkat çekmek amacıyla Marmaris'in Söğüt Mahallesi'nde kıyı temizliği gerçekleştirdi.

Karayoluyla ulaşımın olmadığı koyları kapsayan çalışmada plastik ve mikroplastik atıklar başta olmak üzere yaklaşık bir ton atık toplandı.

PLASTİK VE MİKROPLASTİK ATIKLARA DİKKAT ÇEKİLDİ

Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde gerçekleştirilen çalışmaya Ekotim Marmaris Derneği, Akdeniz Çevre Platformu, Söğüt Mahalle Muhtarı Yusuf Selçuk ve gönüllüler katıldı.

Söğüt-Taşlıca hattında yürütülen çalışmayla kıyılarda biriken plastik atıklar temizlenirken, deniz yoluyla taşınarak koylara ulaşan mikroplastik kirliliğine de dikkat çekildi.