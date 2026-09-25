Bursa'da mesleki eğitime ilk adımını atan 303 lise öğrencisi, Ahilik kültürünün meslek ahlakı ve değerlerini yaşatmak amacıyla düzenlenen törende önlüklerini giyerek Ahilik Yemini etti.

BURSA (İGFA) - Bursa İl Millî Eğitim Müdürlüğü koordinesinde mesleki ve teknik eğitimin temel taşlarından olan meslek ahlakı, dürüstlük ve dayanışma gibi Ahilik ilkelerini gelecek nesillere aktarmak amacıyla Mehmet Kemal Coşkunöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde 'Gelenekten Geleceğe Önlük Giyme ve Ahilik Töreni' gerçekleştirildi. Okula yeni başlayan 9. sınıf öğrencileri, meslek hayatının gerektirdiği sorumlulukların bilincine varmak ve mesleki aidiyet duygularını pekiştirmek üzere meslek önlüklerini kuşandı.

Törende konuşan Bursa İl Millî Eğitim Müdürü Gürhan Çokgezer, Ahilik kültürünün asırlar boyunca çalışma hayatının merkezinde yer aldığını belirtti.

Ahiliğin helal kazancı, dürüst ticareti, dayanışmayı ve emeğe saygıyı esas aldığını vurgulayan Çokgezer, 'Bugün teknoloji gelişiyor, üretim biçimleri değişiyor, ticaret dijital ortamlara taşınıyor; ancak güvenin, dürüstlüğün, meslek ahlakının ve kaliteli iş yapmanın değeri her geçen gün daha da artıyor. Dün çarşıda ve pazarda yaşatılan Ahilik ruhu; bugün fabrikada, atölyede, işletmede ve dijital ticaret ortamında aynı anlamı taşımaktadır. Gençlerimizin meslekleri ne olursa olsun yaptıkları işe doğruluk, emek ve güven kattıklarında bu kültürü yaşatacaklarına inanıyorum.' dedi. Çokgezer ayrıca, Millî Eğitim Bakanlığının bütçesinde mesleki ve teknik eğitime ayrılan payın yaklaşık 233 milyar liraya ulaştığını ve bu kaynağın çağın ihtiyaçlarına uygun nitelikli iş gücünün yetişmesi adına büyük bir değer taşıdığını ifade etti.

Buluşmada söz alan Bursa Ticaret İl Müdürü İsmail Aslanlar ise Ahilik teşkilatının Anadolu'nun vatanlaşmasında ve ticaret ahlakının kurumsallaşmasında üstlendiği tarihi role dikkat çekerek, bu köklü mirası genç nesillere aktarmanın önemini dile getirdi.

Dünyanın ilk tüketici ve belediye kanunlarından sayılan 1502 tarihli Bursa İhtisap Kanunnamesi'ne değinen Aslanlar, tüketici hakları ve kalite standartlarının temelinin bu topraklarda atıldığını hatırlattı ve meslek hayatına adım atan öğrencilere başarılar diledi.

Geniş katılımla gerçekleştirilen etkinlikte 303 öğrenci, meslek ahlakını ve Ahilik ilkelerini koruyacaklarına dair Ahilik Yemini etti. Program; protokol üyeleri, okul idarecileri, öğretmenler, öğrenciler ve velilerin katılımıyla gerçekleştirilen önlük giyme merasimi ve toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.