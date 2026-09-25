Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ve Seyitgazi Belediyesi iş birliğiyle, '2026 Eskişehir Yılı' vizyon projeleri kapsamında hayata geçirilen Çiftçi Destekleme ve Eğitim Merkezi (ÇİDEM), Seyitgazi Taşlıkköy'de düzenlenen törenle hizmete açıldı.

ESKİŞEHİR (İGFA) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ile Seyitgazi Belediyesi arasında imzalanan iş birliği protokolü doğrultusunda hayata geçirilen Çiftçi Destekleme ve Eğitim Merkezi (ÇİDEM), düzenlenen törenle kapılarını açtı.

Taşlıkköy'de hizmet verecek olan ÇİDEM; çiftçilerin farklı üretim modellerini uygulamalı olarak görebileceği, deneyebileceği ve elde edilen sonuçları ekonomik açıdan değerlendirebileceği bir uygulama merkezi olarak tasarlandı.

Merkezde gerçekleştirilecek çalışmalarla üreticilerin bilgi ve deneyimlerinin artırılması, tarımsal üretimde çeşitliliğin geliştirilmesi ve yenilikçi üretim yöntemlerinin yaygınlaştırılması hedefleniyor.

AÇILIŞ TÖRENİ YAPILDI

Açılış törenine Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'nin yanı sıra Seyitgazi Kaymakamı Akgün Corav, Türkiye'de tarım ve hayvancılık sektörünün önde gelen isimlerinden onur konuğu Sencer Solakoğlu, Seyitgazi Belediye Başkanı Uğur Tepe, Çifteler Belediye Başkanı Zehra Konakcı, Yeni Parti İl Başkanı Talat Yalaz, ESOGÜ Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Onur Koyuncu, belediye bürokratları, çiftçiler, üreticiler, oda ve birlik temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

ÜRETİM, EĞİTİM VE İŞLEME BİR ARADA

ÇİDEM bünyesinde farklı tarımsal üretim alanlarının yanı sıra ürünlerin işlenmesine yönelik çalışmalar da gerçekleştirilecek. Merkezde kurulan distilasyon ünitesi ve gıda kurutma ünitesi ile tarımsal ürünlerin katma değerli ürünlere dönüştürülmesine yönelik uygulamalar yapılacak.

Ayrıca tıbbi ve aromatik bitki varlığının artırılması, üreticilerin bu alandaki yeni üretim modellerine yönlendirilmesi ve bölgenin tarımsal potansiyelinin değerlendirilmesine yönelik çalışmalar yürütülecek.