Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından Gördes ilçesinin içme suyu altyapısını güçlendirmek ve yıllardır yaşanan su sorunlarını çözmek amacıyla hayata geçirilen 120 milyon TL'lik projede çalışmalar devam ediyor.

MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Gördes'in içme suyu altyapısını güçlendirmek amacıyla yürütülen çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirterek, 'Gördes ilçemizin içme suyu altyapısını güçlendirmek ve yıllardır yaşanan su sorunlarını kökten çözmek için 120 milyon TL'lik yatırımımızda çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz' dedi.

MASKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde yürütülen proje kapsamında 38,5 kilometrelik isale hattının 15,5 kilometresinin tamamlandığını belirten Başkan Dutlulu, 1.500 tonluk yeni su deposunun inşaatının da hızla devam ettiğini ifade etti.

Projenin özellikle elektrik kesintilerine bağlı olarak yaşanan su aksamalarının önüne geçeceğini vurgulayan Dutlulu, 'Sindel mevkiinden gelecek olan bu hat sayesinde, bölgedeki elektrik kesintilerine bağlı su aksamalarının önüne geçecek, vatandaşlarımızı sağlıklı ve kesintisiz içme suyuna kavuşturacağız. Şehrimizin yarınları için çalışmaya, Manisa'mızın her köşesine hizmet götürmeye devam edeceğiz' ifadelerini kullandı.

MASKİ Genel Müdürü Ali Kılıç ve Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanı Dr. Orhan Gökdemir, Gördes'te devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek projenin ilerleyişi hakkında teknik ekiplerden bilgi aldı. Yaklaşık 120 milyon TL yatırım bedeline sahip proje kapsamında tamamlanacak isale hattı ve yeni su deposuyla Gördes'in içme suyu altyapısının güçlendirilmesi, suyun daha güvenli ve kesintisiz şekilde ilçeye ulaştırılması hedefleniyor.

MASKİ Genel Müdürü Ali Kılıç, projenin Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından İller Bankası kredisiyle hayata geçirildiğini belirterek, 'Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Besim Dutlulu'nun talimatıyla, Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü olarak İller Bankası kredisi ile Gördes'imiz için önemli bir projeyi hayata geçiriyoruz. Toplam 120 milyon TL yatırım bedeline sahip projemiz kapsamında 38,5 kilometrelik isale hattının yaklaşık 15,5 kilometresini tamamladık. Çalışmalarımız planladığımız program doğrultusunda devam ediyor' dedi.

Projenin Gördes'in geleceği açısından da önem taşıdığını vurgulayan Kılıç, 'İlçemizin içme suyu ihtiyacının daha sağlıklı, güvenli ve sürdürülebilir şekilde karşılanması adına önemli bir altyapı yatırımı gerçekleştiriyoruz. Özellikle kesintisiz içme suyu sağlanması noktasında projenin tamamlanmasıyla birlikte önemli bir kazanım elde edeceğiz. Amacımız, belirlenen iş programı doğrultusunda hattın kalan bölümünü de tamamlayarak Gördes'te vatandaşlarımızın daha güçlü ve güvenilir bir içme suyu altyapısına kavuşmasını sağlamak' ifadelerini kullandı.