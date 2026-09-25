Türk İtfaiye Teşkilatının kuruluşunun 312. yılı ve 25 Eylül-1 Ekim İtfaiyeciler Haftası kapsamında Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı dolu dolu bir etkinlik programı düzenledi.

ORDU (İGFA) - Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, İtfaiye Haftası kapsamında çeşitli etkinliklerle vatandaşlarla buluştu. Program çerçevesinde ilk olarak itfaiye araçlarıyla şehir turu gerçekleştirildi. Ardından Altınordu Ceren Özdemir Meydanı, Fatsa ve Ünye ilçe meydanlarında araç ve malzeme tanıtımı, ilk yardım farkındalık eğitimleri ve itfaiye teşkilatı hakkında bilgilendirme yapıldı.

22 istasyonda 285 personel ve 54 araçla hizmet veren Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı geride kalan 7 yılda önemli başarılara imza atarak Türkiye'de örnek gösterilen itfaiye teşkilatlarından biri olmayı başardı.

Ekipler 2020 yılından bu yana 43 bin 57 itfaiye olayına müdahale etti. OSKEM'in sorumlu olduğu plajlarda son 7 yılda 705 vatandaş boğulmaktan kurtarıldı.

11 bin 423 denetim faaliyeti gerçekleştirildi. 145 bin 555 kişiye itfaiye, 26 bin 223 kişiye ise ilk yardım eğitimi verildi. Yine yangın güvenliği yönünden bilinçli nesillerin yetiştirilmesi amacıyla 343 okulda 40 binden fazla öğrenciye yangın güvenlik semineri ve tatbikatı düzenlendi.