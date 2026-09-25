Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde aday memurluk sürecini tamamlayan personel için yemin töreni düzenlendi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın da katıldığı törende 100 itfaiye eri asil memurluğa geçiş için yemin etti.

ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) İtfaiye Daire Başkanlığı, 25 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında kutlanan İtfaiye Haftası kapsamında gerçekleştireceği etkinliklere Merkez İtfaiye İstasyonu'nda düzenlediği törenle başladı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın da katıldığı törende 2024 yılında Ankara İtfaiyesi'ne katılan ve aday memurluk sürecini tamamlayan 100 personel asil memurluğa geçiş için yemin etti.

YAŞ ORTALAMASI 48'DEN 36'YA DÜŞÜRÜLDÜ

İtfaiye erleri ve ailelerin de yer aldığı törende konuşan Mansur Yavaş, 2019'dan bu yana Ankara İtfaiyesi'nde gerçekleştirilen yatırımları ve teşkilatın güçlendirilmesine yönelik çalışmaları anlattı.

2027 YILINDA İSTASYON SAYISI 55'E YÜKSELECEK

2019 sonrasında hizmete açılan itfaiye istasyonları hakkında bilgi veren Yavaş, 'Daha da yenileri yapılacak. Çünkü Ankara büyüdükçe ihtiyaç artıyor. Ve şunu da çok iyi biliyorum Beypazarı Belediye Başkanlığından; itfaiyemiz bildirim aldıktan sonra üç dakika içerisinde, beş dakika içerisinde bile vakaya müdahale etse o anda panik olan insanlar için 1-2 saat gecikmiş gibi geliyor. Bu nedenle çok çabuk müdahale edebilmek için sürekli olarak itfaiye istasyonlarımızı artırıyoruz. Şu anda Karacaören ve Eryaman bitti. Ve bu iki istasyonun açılmasıyla toplam istasyon 49'dan 51'e çıkacak. Ayrıca planladığımız diğer istasyonlarla beraber 2027 yılında hizmete açılacaklarla beraber 55 tane istasyonumuz olacak. Sekiz tane istasyonu da yeniledik' diye konuştu.

KIRSALA İLK MÜDAHALE TANKERİ

Kırsal bölgelerde gönüllü itfaiyecilik uygulamasına değinen Yavaş, köy muhtarlarına dağıtılan ilk müdahale tankerleriyle yangınlara hızlı müdahale edildiğini söyledi. Ayrıca 144 yeni araç ve Rotfire küçük itfaiye araçlarının filoya kazandırıldığını açıkladı.

Yavaş, konuşmasında 2023 Ekim ayında yangına müdahale sırasında hayatını kaybeden Orçun Yaşar ve Fahrican Yavaş ile tüm itfaiye şehitlerini anarak, Kızılcahamam'da yangına intikal sırasında kaza geçiren itfaiyecilere de geçmiş olsun dileklerini iletti.