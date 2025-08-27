Sakarya Büyükşehir Belediyesi SASKİ, Karaosman ve Güllük mahallelerinde yağmur suyu altyapısını güçlendirmek için 3 bin metrelik yeni hat çalışması başlattı.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), kış aylarında yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçmek ve yağmur sularının kayıpsız şekilde taşınmasını sağlamak amacıyla altyapı çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Adapazarı ilçesinin Karaosman ve Güllük mahallelerinde 3 bin metrelik yeni yağmur suyu hattı inşa ediliyor.

GÜÇLÜ ALTYAPI İLE YAĞMUR SULARI GÜVENLE TAŞINACAK

Kurum tarafından yapılan açıklamada, “Adapazarı Belediyesi tarafından üstyapı yenileme çalışmaları devam eden iki mahallemizin, altyapısını da sorunsuz hizmet verecek şekilde hazırlıyoruz. 3 bin metrelik yeni hat ile birlikte yoğun yağışlarda dahi yağmur suları olumsuzluklara neden olmayacak. Su kaynaklarımıza katkı sağlayacak her damla, yolculuğunu güçlü altyapı ile kayıpsız şekilde tamamlayacak” ifadeleri kullanıldı.