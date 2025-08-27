Bursa'da Yıldırım Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü, afetlere hazırlık kapsamında düzenlediği eğitim programlarına devam ediyor.BURSA (İGFA) - Kamu kurumları, okullar ve engelli bireylerin yaşadığı evleri ziyaret ederek vatandaşlara eğitim veren ekipler, yaz tatilinin başlamasıyla birlikte de camilerde Kur’an kurslarına devam eden çocuklara afet farkındalık eğitimleri veriyor.

Uzman ekipler tarafından verilen eğitimlerde; ‘afet anında doğru davranış şekli’, ‘çök, kapan, tutun’ hareketi, ‘güvenli tahliye’ ve afet toplanma alanları ile ilgili bilgi verildi.

Afet İşleri Müdürlüğü tarafından verilen eğitimleri değerlendiren Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz; “Deprem ve afetler hayatın bir gerçeği oldu. Bu afetlerle her türlü önlemleri alıyoruz. Bu afetler sırasında en ufak bilgi kırıntıları veya öğrenilmiş doğru davranışlar hayat kurtarıyor. Bundan dolayı biz de çocuklarımızda bu konuda farkındalık oluşturmak için eğitimler veriyor ve tatbikatlar düzenliyoruz” dedi.