BURSA (İGFA) - Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nda (BTSO) her türlü mobilya ticareti yapan işletmelerin temsilcisi olan 38. Komite'nin Başkanı ve BTSO Meclis Üyesi Serkan Feytek, e-ticaret ve sosyal medya üzerinden satışlarla ilgili yaşanan mağduriyetler konusunda hem yetkilileri hem de tüketicileri uyardı. Feytek, 'Günümüzde hem üretici hem de tüketicinin karşılaştığı en büyük sorunlardan biri e-ticaret ve sosyal medya üzerinden yapılan alışverişlerde yaşanan haksız rekabet ve dolandırıcılık vakalarıdır. E-ticaret ve sosyal medya üzerinden satışlar, bugün ticaretin en güçlü kanallarından biri haline gelmiştir. Ancak bu hızlı büyüme ne yazık ki beraberinde haksız rekabeti ve dolandırıcılık vakalarını da getirmiştir. Sosyal medya platformlarında vergisiz satış yapanların sayısı giderek artmaktadır. Aynı zamanda da sahte kullanıcı hesaplarına kanarak ürün alan vatandaşların yaşadığı mağduriyetler sıkça gündeme gelmektedir. Maalesef vatandaşlar internet ortamı üzerinden aldıkları ürünün kusurlu çıkması durumunda, karşılarında doğrudan muhatap bulamamaktadır' ifadelerini kullandı.

'SAHTE HESAPLARI İHBAR EDİN'

Tüketicilerin, satış yapmak için sosyal medya üzerinden açılan sahte hesapları ihbar etmesi gerektiğini kaydeden Feytek, 'Sosyal medya üzerinden, kurumsal kimliği olmayan, denetimsiz ve kayıt dışı satışlar sağlayan her kullanıcıyı ihbar etmemiz gerekir. Vatandaşları sosyal medya üzerinden mağdur eden kişi ve grupların faaliyetlerini bu şekilde sonuçlandırabiliriz. Gerek mobilya sektörünün temsilcisi, gerekse firma sahibi olmam nedeniyle yaşanan mağduriyetleri yakından bilmekteyim. 'Rekabetçi fiyat' adı altında, piyasada normal fiyatları 60-70 bin TL olan koltuk takımlarının, e-ticaret sitelerinden veya sosyal medya üzerinden 20-25 bin TL'ye satışa çıkarıldığına şahit oluyoruz. Bu mümkün değil. Bizler sektör temsilcileri olarak maliyetin altındaki bu fiyatların haksız rekabet sağladığını ve aynı zamanda da tüketiciye olumsuzluklar yaşatacağını önceden biliyoruz. Ancak nihayi tüketici bunu ürün eline geçtikten sonra fark ediyor. Yaşanılan mağduriyetler nedeniyle de mobilya sektörüne inanılmaz bir güvensizlik doğuyor' dedi.

'GÜVEN SORUNU ORTADAN KALKMALI'

Mobilya sektörüyle ilgili artan güven sorununun önüne geçilmesi gerektiğini kaydeden Feytek, 'Sektörde ürün kalitesinin korunması, adil bir rekabetin sağlanması ve tüketicinin mağduriyet yaşamaması için e-ticaret siteleri ile sosyal medya üzerinde denetim mekanizmalarının güçlendirilmesi ve kurallara uyan işletmelerin korunması gerekmektedir. Hem bu sayede günümüzün yadsınamaz gerçeği olan e-ticaretin de vatandaşlara güven vermesi sağlanır. Özellikle son dönemde halkımızda, sosyal medya veya e-ticaret siteleri üzerinden satış yapan firmalara karşı ciddi bir güven sıkıntısı oluşmuştur. Halkımıza kaliteli hizmet vermek için çalışan, işletmelerine ciddi yatırımlar yapan ve binlerce kişiye istihdam sağlayan mobilya sektörünün temsilcileri olarak e-ticarette haksız rekabet ve mağduriyet değil, adil ve şeffaf ticaretin oluşturulmasını destekliyoruz' ifadelerini kullandı.