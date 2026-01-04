Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesine bağlı Önsen Mahallesi'nde, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle mahsur kalan vatandaşların kurtarılması için başlatılan çalışmalar tamamlandı.

Tural ŞAHBAZLI / KAHRAMANMARAŞ (İGFA) - Ali Altun'un yetkililere yaptığı ihbarda, hasta olan babası Yaşar Altun ile birlikte bölgede mahsur kaldıklarını ve tahliye talebinde bulunduklarını bildirmesi üzerine, AFAD koordinesinde kurtarma ekipleri bölgeye sevk edildi.

AFAD koordinasyonunda yürütülen çalışmalara; UMKE, İtfaiye, Şahbaz Uluslararası İnsani Yardım ve Arama Kurtarma Derneği ve gönüllü STK ekipleri katıldı.

Ekipler, zorlu arazi yapısı ve ağır kış koşullarına rağmen koordineli bir şekilde çalışmalarını sürdürdü.

Yaklaşık 18 saat süren çalışmaların ardından mahsur kalan vatandaşlara ulaşıldı.

Hasta olan Yaşar Altun'a olay yerinde ilk sağlık müdahalesi yapıldı.

Altun, sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı.