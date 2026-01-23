Kahramanmaraş'ta aralıksız süren yoğun kar yağışı, ulaşımda aksamalara neden oldu. Özellikle Gaziantep-Kahramanmaraş D-835 karayolu Narlı-Gaziantep istikametinde kilometrelerce araç kuyruğu oluşurken, yolda kalan vatandaşlara Şahbaz Uluslararası İnsani Yardım ve Arama Kurtarma Derneği ekipleri destek oldu.

KAHRAMANMARAŞ (İGFA) - Bölgede görev yapan ekipler, mahsur kalan sürücü ve yolcularla tek tek ilgilenerek araçlara çeşitli ikramlarda bulundu.

Dernek Başkanı Tural Şahbazlı, çalışmalara ilişkin yaptığı açıklamada,'Zor şartlarda vatandaşımızın yanında olmak bizim en temel görevimizdir. Her daim devletimizin emrinde, milletimizin hizmetindeyiz. Kuruluşumuzdan bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da nerede ihtiyaç varsa orada olacağız' ifadelerini kullandı.

Şahbaz Derneği ekiplerinin AFAD Koordinesinde bölgede ihtiyaçlara yönelik çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.