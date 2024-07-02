Tüm Sağlıkta Çalışanlar Derneği (TÜSÇAD), ‘Sağlıkta Çalışanlara Vefa Gecesi’ etkinliği düzenledi.BURSA (İGFA) - ‘Sağlıkta Çalışanlara Vefa Gecesi’, Magazin AVM’de bulunan Nilüfer Sahnesi’nde gerçekleşti. Sağlıkta çalışanlar, ‘Hafif Meşrep Tiyatro Gösterisi’, TÜSÇAD Halk Oyunları Ekibi’ ve ‘TÜSÇAD Türk Halk Müziği Korosu’ ile doyasıya eğlendiler. TÜSÇAD Genel Başkanı Metin Altundal, etkinlik öncesi açılış konuşması gerçekleştirdi. Başkan Altundal, 1-7 Temmuz tarihlerinin ‘Sağlıkta Çalışanlar Haftası’ olarak kutlanmasını teklif ettiklerini belirtti.

TÜM SAĞLIKTA ÇALIŞANLARI KUCAKLAYAN YEGANE KURULUŞ: TÜSÇAD

Tüm Sağlıkta Çalışanlar Derneği’nin, sağlıkta çalışanların birlik ve beraberliğini sağladığını vurgulayan Başkan Altundal, derneğin Türk bayrağının altında yaşamaktan rahatsız olmayan, şoföründen hemşiresine, doktorundan, güvenlik görevlisine, tüm sağlıkta çalışanları kucaklayan bir kuruluş olduğunu belirtti.

“1-7 TEMMUZ ‘SAĞLIKTA ÇALIŞANLAR HAFTASI’ OLSUN”

1-7 Temmuz haftasının ‘Sağlıkta Çalışanlar Haftası’ olmasını istediklerinin altını çizen Tüm Sağlıkta Çalışan Derneği(TÜSÇAD) Yönetim Kurulu Başkanı Metin Altundal, “Bu konuyla ilgili gerekli yerlere müracaatlarımızı yapıyoruz. 2020 yılında başlayan pandemi süreci en çok sizleri yordu. Başkalarının canları için kendini feda eden pandemi şehitlerimizi ve tüm şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. 2012 yılında kurmuş olduğumuz bu ailenin ferdi olmaktan mutluyum.” dedi.

TÜSÇAD HER ZAMAN SAĞLIKTA ÇALIŞANLARIN YANINDA

TÜSÇAD’ın her anlamda sağlıkta çalışanların yanında olduğunu belirten Başkan Altundal sözlerine şöyle devam etti:

“TÜSÇAD her alanda siz sağlık çalışanlarının yanında oldu ve olmaya devam edecektir. Hiç bir kurum ve kuruluşun arka bahçesi olmayan yapımızla sizlere fayda sağlamaya gayret gösteriyoruz. Şehir hastanesinin Doğanköy bölgesine yapılacağını öğrendiğimizde harekete geçtik ve imar işlemlerini bekledik ardından 7 yıllık süreç sonunda hayata projemizi geçirdik.“