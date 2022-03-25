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Azerbaycanlı gazeteci anne, kanser kızı için Türkiye'den yardım bekliyor

Azerbaycan'da yaşayan gazeteci bir anne, kanser hastası olan kızı için Türkiye'den yardım istedi.  Gazeteci anne Emine Haciaqababayevadi, 4 yaşındaki kızı Arzu Babazadə'nin 1 senedir Miyeloid kanseri tedavisi gördüğünü yazdı.

SAĞLIK 25.03.2022, 12:01 25.03.2022, 12:52 Murat Aydın
Azerbaycanlı gazeteci anne, kanser kızı için Türkiye'den yardım bekliyor

Azerbaycan ile Ermenistan savaşı sırasında SuperHaber muhabiri Mevlüt Yüksel ile tanışan, aynı savaşta muhabir olan Emine Haciaqababyaeva, Yüksel aracılığı ile Türk yardımsever kardeşlerine seslenerek, kanser olan kızı adına yardım istedi.

Azerbaycan'da gazeteci bir anne, kanser hastası olan kızı için Türkiye'den yardım istedi.

GAZETECİ ANNE SUPERHABER MUHABİRİ MEVLÜT YÜKSEL'E YAZDI

Gazeteci Mevlüt Yüksel'e yazan acılı annenin duyurusu Türkiye'de ses buldu. Çaresiz annenin mesajını, Yüksel kendi hesabından sosyal medyada paylaştı. Gazeteci anne Emine Haciaqababayevadi, 4 yaşındaki kızı Arzu Babazadə'nin 1 senedir Miyeloid kanseri tedavisi gördüğünü yazdı. Tedavisinin son aşaması olan ilik nakli için donor hesabına ödenmesi gereken12 bin evrodan 7 bin evrosunu Türk hayırsever kardeşlerinin bağışlarından bekliyor.

Acılı anne evladının ölüm kalım savaşında tüm Türk hayırseverleri yardıma çağırıyor. Emine Haciaqababayeva, Azerbaycan'da önemli filmlerde ikinci yönetmen olarak çalışmış ve İkinci Karabağ savaşına gönüllü olarak katılmış.

İşte acılı annenin SuperHaber muhabiri Mevlüt Yüksel'e attığı yardım çağrısı:

"Abi merhaba.beni hatirladinmi bilmiyorum .Karabagda Berdede muhabir idim .Abi geçen seneden beri başımıza bir talehsiz olay gelib.kizim miyeloid kanserinde 1 yıldı tedavi oluyor. Tüm bu hastalıktan tamamen kurtulmasi için donor nakli lazım. Donor bulunmush fakat 12 bin evro para gerekiyo pazar gününe kadar . Ben paranın 5bin evrosunu tamamlamishim . Size resmini atarsam paylaşa bilirmisiniz 7 bin evrosunu türk yardım sever kardeşlerden yardım etmək isteyən olursa yollasin. 7000 bin evro 7 bin insan 10 tl bağishda bulunursa toparlana bilir .abicim çok kötü bir haldeyiz bize medya yardımı edermisiniz Allah rızası ucun."

#Arzu Babazadə #Emine Haciaqababayevad #Azerbaycan #Gazeteci anne #türkiye #yardım #sağlık #kanserhastasi #Miyeloid kanseri
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