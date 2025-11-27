İstanbul’da son dönemde art arda yaşanan gıda zehirlenmesi vakaları, yerel yönetimlerin denetimlerini daha da kritik hâle getirdi. Bu çerçevede Eyüpsultan Belediyesi zabıta ekipleri, ilçe genelindeki okulların kantinlerinde, fast food zincir restaurant ve lokantalarda denetimleri yoğunlaştırdı.

KANTİN VE İŞLETMELERİN KONTROLLERİ TİTİZLİKLE YAPILDI

Ekipler, işletmeleri tek tek gezerek kullanılan ürünlerden yemek hazırlama alanlarına kadar pek çok noktayı titizlikle kontrol etti. Denetimlerde; kullanılan gıdaların uygunluk ve son tüketim tarihleri, mutfak içi temizlik ve çalışma düzeni, depolama alanlarının hijyen durumu, raf ve tezgâh üstlerinin temizliği, menü ve fiyat etiketlerinin doğruluğu, çalışanların kişisel hijyen kuralları, işletme ruhsatı, vergi levhası ve resmi belgelerin güncelliği ayrıntılı şekilde incelendi.

Zabıta ekipleri, temizlik ve hijyen konularında tespit edilen eksiklere ilişkin işletme sahiplerini uyararak, İstanbul genelinde yaşanan olumsuz örneklerin tekrarlanmaması için standartlara eksiksiz uyulmasının önemini vurguladı.