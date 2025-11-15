Kuşadasında 2,5 aylık SMA tip 1 hastası Teoman Çiftçi bebek için halk yardım için seferber oldu.

Aydın Valiliğinden yardım kampanyası için izin çıkınca Kuşadası halkı sivil kuruluşlar, Kuşadadı Ticaret Odası büyük destek oldular.



Kuşadasında, yaşayan Yağmur Enis Talha Çiftçi'nin 2,5 Teoman bebeklerinin SMA Tip 1 hasta olduğunu öğrenmeleri üzerine hemen araştırmaya, geçtiler.

Dubai'de SMA hastalarının yüzde 95 iyleşme gösterdiği bir tedaviyi öğrenince harekete geçerek yardım kampayası başlattılar.



Istanbul Kuaförlercüler ve Manikürcüler Odası Başkanı Ali Yatkın ve yönetimi olarak

SMA hastası Teoman Çiftçi bebeğe gece düzenleyerek maddi mamevi destek verdiler.

SMA hastası Teoman Çiftçi bebek için Kuşadası halkı sivil kuruluşlar, Ticaret Odası İstanbul Kuaförlercüler ve Manikürcüler Odası Başkanlığı ve ülke genelinde yardım kampanyaları devam ediyor..