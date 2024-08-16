Sağlık Bakım Tırı, milli futbol maçında yükselen heyecanın nabzını tuttu.İSTANBUL (İGFA) - Mercedes-Benz Türk’ün bir ilke imza atarak Türkiye’nin dört bir yanındaki kamyon şoförlerine sağlık ve bakım hizmeti vermek amacıyla başlattığı Sağlık Bakım Tırı Projesi, üçüncü yılında da yoğun ilgi görüyor.

Sarp Sınır Kapısı, Düzce Türsan Dinlenme Tesisi, Ankara Lojistik Üssü ve BiMola Reşadiye’deki etkinliklerde 1300 şoför hizmetten yararlanma fırsatı buldu. Tır önümüzdeki dönemde aralarında Aksaray, Mersin, İzmir, Antalya ve Habur ile Kapıkule sınır kapılarının da olduğu 9 lokasyona daha giderek toplam 13 noktada hizmet verecek.

Mercedes-Benz Türk Sağlık Bakım Tırı, şoförlerin hem fiziksel hem de ruhsal sağlıklarını desteklemeyi amaçlıyor. Bu kapsamda, sağlık ve bakım hizmetlerinin yanı sıra eğlenceli etkinlikler ve sosyal aktiviteler düzenlenerek şoförlerin moral ve motivasyonu da artırılıyor.

BiMola Reşadiye’deki etkinlikte şoförler ve Sağlık Bakım Tırı ekibi, Çekya – Türkiye futbol maçını da hep birlikte izledi. Etkinlikte özel bir projeye de imza atıldı. Maçı izleyen şoförlere kalp ritimlerinin ölçümü için akıllı saatler takıldı ve şoförlerin bu süredeki yükselen nabızları takip edildi. Nabız değerleri olağan dışı görünen şoförler, Sağlık Bakım Tırı doktorları tarafından muayene edildi ve gerekiyorsa hastanelere yönlendirildi.

Geçtiğimiz iki yılda 7.000 kamyon şoförüne hizmet götüren Sağlık Bakım Tırı’nın dorsesini, ‘Dahası yok’ mottosuyla dünyada yalnızca 400 adet üretilen ve Türkiye’de de sadece 15 adet kullanıma sunulmuş olan Mercedes-Benz Actros L Edition 3 çekiyor. Sağlık Bakım Tırı’nda 1 iç hastalıkları uzmanı, 1 fizyoterapist, 2 berber ve 1 psikolog hizmet veriyor.